Последен парад за президента на Франция Еманюел Макрон

Ф ренският президент Еманюел Макрон ще превърне тазгодишния военен парад по случай националния празник на Франция на 14 юли в мащабна демонстрация на европейска подкрепа за Украйна. Това ще бъде и последният парад, на който той ще присъства като държавен глава преди президентските избори догодина, отбелязват "Франс прес" и "Фигаро".

Тазгодишното честване на Деня на Бастилията ще бъде различно от предишните. Сред официалните гости ще бъдат 25 държавни и правителствени ръководители от т.нар. "Коалиция на желаещите" – международната група, създадена по инициатива на Макрон и британския премиер Киър Стармър, която обединява близо 40 държави в подкрепа на Украйна.

Ден преди военния парад Париж ще бъде домакин на нова среща на лидерите от коалицията, в която ще участва и украинският президент Володимир Зеленски. Форумът ще се проведе в историческия комплекс "Домът на инвалидите", а основните теми ще бъдат укрепването на противовъздушната и противоракетната отбрана на Украйна, както и възможностите за лицензно производство на военно оборудване на украинска територия.

Очаква се преди срещата Макрон да произнесе традиционната си реч пред въоръжените сили, по време на която да обяви значително увеличение на бюджета за отбрана. Според френските медии президентът ще предложи военните разходи на страната да бъдат удвоени в рамките на следващото десетилетие.

Военен парад с международно участие

В парада на 14 юли ще се включат около 500 военнослужещи от държавите в "Коалицията на желаещите", сред които Великобритания, Германия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Австрия, Канада и Австралия. В церемонията ще участват и 25 украински военнослужещи.

По данни на специализираното издание "Аеротайм" в тазгодишния парад ще дефилират 6686 военнослужещи, 299 бойни машини и 193 коня. Във въздушната част ще се включат 98 военни самолета, включително осем от съюзнически държави, 32 хеликоптера и около 60 дрона.

Сред най-очакваните моменти ще бъде демонстрацията на акробатичната група "Патрули на Франция". Два самолета "Мираж 2000 B", пилотирани от френски инструктори с украински помощник-пилоти, преминали обучение във Франция, също ще участват в авиошоуто.

Мотото на тазгодишния парад е "Стратегическо пробуждане в Европа" – послание, което отразява променената среда за сигурност на континента след началото на войната в Украйна.

Последният парад на Макрон като президент

Това ще бъде десетият и последен военен парад на Еманюел Макрон като президент на Франция. След по-малко от година страната ще избира нов държавен глава.

Според последните социологически проучвания фаворит за победа на президентските избори през 2027 г. остава лидерът на крайната десница Марин Льо Пен. До първия тур на изборите обаче има още месеци, а политическата надпревара тепърва предстои да се разгърне.

Национален празник с минута мълчание за жертвите в Ница

Честванията на 14 юли тази година ще имат и силен емоционален заряд. Франция ще отбележи десет години от терористичния атентат в Ница, при който на националния празник през 2016 г. нападател с камион уби 86 души, а над 450 бяха ранени.

В навечерието на годишнината в града ще се проведе възпоменателен поход, а на 14 юли президентът Макрон ще участва в официалната церемония в памет на жертвите. Вечерта небето над Ница ще бъде осветено от 2016 дрона – символ на годината на нападението, както и от 86 светлинни лъча в памет на загиналите.

В последните дни френските медии обръщат внимание и на още една любопитна подробност – дали Макрон ще се появи без слънчевите очила, които носи почти постоянно от края на юни заради проблем с едното око.