Задържаха в България германец, издирван за разпространение на материали със сексуално насилие над деца

О кръжната прокуратура в Бургас поиска от съда да наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на германски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест заради разследване в Германия.

Заповедта е издадена през април 2026 г. от съд в Мюнхен.

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Според германските власти мъжът е разследван за участие в организирана престъпна група, занимавала се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Арест край Карнобат

Издирваният е бил установен и задържан в района на село Искра, община Карнобат, след оперативно-издирвателни действия и информация, че се укрива там.

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Операцията е проведена съвместно между българските и германските правоохранителни органи. От българска страна в нея са участвали служители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) с подкрепата на екипи на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Предстои съдът да се произнесе

Окръжната прокуратура в Бургас е внесла искане за задържането на германския гражданин под стража до приключване на производството по изпълнение на Европейската заповед за арест.

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Очаква се Окръжният съд в Бургас да разгледа искането на днешното си заседание и да реши каква мярка за неотклонение да бъде наложена на задържания.