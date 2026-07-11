Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Н ад 14 000 души бяха евакуирани в Тайван заради приближаващия тайфун „Бави“, който се очаква да донесе проливни дъждове и силни ветрове в най-застрашените райони на острова, предаде Reuters.

Междувременно във Филипините стихията вече взе най-малко 17 жертви, въпреки че не е преминала директно над страната.

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Typhoon Bavi lashes Japan's southern islands, Taiwan evacuates thousands https://t.co/vC0WIIIx4k https://t.co/vC0WIIIx4k — Reuters World (@ReutersWorld) July 11, 2026

Макар тайфунът постепенно да отслабва и да не се очаква да достигне сушата на Тайван, властите предприеха превантивни мерки, за да избегнат човешки жертви и сериозни щети. Метеоролозите предупреждават, че на отделни места може да падне до един метър дъжд, което значително увеличава опасността от наводнения и свлачища.

Повечето евакуирани са жители на планинските райони в северната и източната част на острова. Заради очакваното влошаване на времето бяха отменени 917 международни и всички 274 вътрешни полета.

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Почти всички градове и окръзи в Тайван обявиха деня за неработен. Високоскоростната железопътна линия, която свързва северната и южната част на острова, продължава да функционира, но с ограничен брой влакове.

След като премине североизточно от Тайван и пресече островите Сакишима – архипелаг в японската префектура Окинава, „Бави“ се очаква да достигне района на китайския град Уънджоу рано в неделя. В крайбрежния мегаполис живеят около 10 милиона души, а местните власти също следят внимателно развитието на бурята.

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Смъртоносни последици във Филипините

Докато Тайван се подготвя за удара на стихията, във Филипините проливните дъждове, свързани с тайфуна „Бави“, вече причиниха тежки поражения. По данни на националната агенция за управление при бедствия най-малко 17 души са загинали, а девет остават в неизвестност, предаде ДПА.

Най-тежко е положението в южната част на страната. Десет души са загинали при свлачище в град Малапатан, в провинция Сарангани. Други двама са се удавили в провинция Букиднон, а петима са загинали при друго свлачище в провинция Южен Ланао. Там са ранени и четирима души.

Над половин милион жители са засегнати от проливните валежи, а повече от 11 000 души са били евакуирани от домовете си.

Властите подчертават, че тайфунът не е преминал директно над Филипините. Въпреки това той е усилил сезонните мусонни дъждове, което е довело до разрушителни наводнения и свлачища в редица райони.

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Тайван е сред най-засегнатите от тайфуни места в Източна Азия. Всяка година между юли и октомври островът е изправен пред няколко мощни тропически циклона, които често причиняват наводнения, свлачища и прекъсвания на транспорта и електрозахранването.

През последните години тайванските власти значително подобриха системите за ранно предупреждение и превантивна евакуация, след като редица силни тайфуни доведоха до десетки жертви и сериозни материални щети. Заради планинския релеф дори бури, които не достигат пряко сушата, могат да предизвикат интензивни валежи и опасни свлачища.

Филипините също са сред най-уязвимите държави в света към тропически циклони. Всяка година страната е засегната от около 20 тайфуна и тропически бури, които често предизвикват мащабни наводнения, свлачища и разрушения. Именно комбинацията между тайфуни и усилени мусонни валежи е сред най-опасните природни явления в региона, тъй като може да причини сериозни щети дори без окото на бурята да премине директно над дадена територия.