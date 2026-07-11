Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Г раничният преход „Ивайловград – Кипринос“ ще бъде затворен за движение в неделя заради планиран протест на земеделски производители. Ограничението ще бъде в сила от 9:00 до 22:00 часа, съобщиха от Община Ивайловград.

В посочения часови диапазон преминаването през пункта няма да бъде възможно, което ще промени организацията на пътуванията между България и Гърция.

Протест на ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ временно блокира движението

От местната администрация призовават гражданите, туристите и превозвачите да планират предварително маршрутите си и да се съобразят с временното ограничение.

Протестът е свързан с исканията на земеделските производители за промяна на режима на движение през бившия граничен пункт и допускане на автомобили с тегло над 3,5 тона.

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Фермерите вече блокираха пункта

Това не е първото напрежение около граничния преход. В началото на седмицата земеделски производители блокираха движението на пункта няколко пъти в рамките на кратки периоди – между 15 и 30 минути.

Причината за недоволството им е, че към момента през „Ивайловград – Кипринос“ не се допуска преминаването на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

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Фермерите настояват ограничението да бъде премахнато, тъй като според тях настоящият режим затруднява бизнеса и транспортната свързаност между двете страни.