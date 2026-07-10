Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

К онституционният съдия Десислава Атанасова днес оцени справката с имена на хора, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, внесена от МВР в Народното събрание, като "екселска таблица с невярно съдържание".

"На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул", подчерта Атанасова в позиция във Фейсбук.

Десислава Атанасова изелзе с официална позиция по казуса с полетите

"Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция. Разполагам и с други документи", посочи Атанасова.

"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", добави Атанасова.