България

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

Атанасова: Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 22:04
Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание
Източник: БГНЕС

К онституционният съдия Десислава Атанасова днес оцени справката с имена на хора, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, внесена от МВР в Народното събрание, като "екселска таблица с невярно съдържание".

"На 3 юли публикувах официални документи за пътуването си с граждански полет на турските авиолинии от летище София до летище Истанбул", подчерта Атанасова в позиция във Фейсбук.

Десислава Атанасова изелзе с официална позиция по казуса с полетите

"Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол български и турски власти. Те удостоверяват по безспорен начин датите на излизането и влизането ми през държавните граници на двете държави и пребиваването ми в Република Турция. Разполагам и с други документи", посочи Атанасова.

"Справката, разпространена в публичното пространство оценявам, като екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи", добави Атанасова.

Редактор: Николай Киров
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