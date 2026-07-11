Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Е дно нещо никога не липсваше във визията на принцеса Даяна - безупречният френски маникюр. Независимо дали носеше емблематичната си „рокля за отмъщение“, елегантна светлосиня рокля на Catherine Walker, блуза с пъстър десен, стилен костюм с пола или бански в наситен цвят, изисканите ѝ нокти неизменно допълваха неподражаемия ѝ стил и непреходната ѝ елегантност, пише Vogue .

Френският маникюр, какъвто го познаваме днес, е създаден през 1976 г. от Джеф Пинк, основател на марката за продукти за нокти Orly. Оттогава той претърпява множество трансформации, но през 90-те години именно принцеса Даяна допринася за превръщането му в една от най-популярните тенденции.

Комбинацията от прецизно оформен бял връх и нежнорозова основа се превръща в запазена марка на десетилетието. Освен Даяна, френският маникюр е предпочитан и от супермодели като Клаудия Шифър, както и от поп иконата Мадона.

Класическият маникюр на принцесата на Уелс придаваше завършен и изискан вид на всяка нейна визия. Той се съчетаваше еднакво добре както с вечерните ѝ тоалети по време на официални събития, така и с по-семплите ѝ облекла при посещения в болници, благотворителни инициативи и обществени проекти.

В по-късните години Даяна понякога избираше по-смел червен лак, но характерната комбинация от бяло и розово неизменно се завръщаше. Ноктите ѝ винаги бяха къси до средно дълги, с леко заоблена квадратна форма (squoval).

Всеки почитател на сериала The Crown лесно ще забележи, че героинята на Елизабет Дебики, която пресъздава принцеса Даяна, почти винаги носи именно този класически френски маникюр, независимо дали е на почивка в Южна Франция с Доди ал Файед, на официално събитие или у дома със синовете си в Лондон.

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„Френският маникюр устоя на изпитанието на времето благодарение на своята универсалност. Подходящ е както за ежедневието, така и за сватби или специални поводи. Това е класически стил, който винаги изглежда изискан. Не е изненадващо, че продължава да бъде една от най-търсените визии в салоните за маникюр“, казва Дейзи Калнина, главен изпълнителен директор и основател на The GelBottle Inc.

Маникюристката Джулия Диого, сред чиито клиентки са Роузи Хънтингтън-Уайтли и Мая Джама, също обяснява защо дизайнът остава толкова актуален.

„Френският маникюр беше, и все още е, най-лесният начин ноктите да изглеждат безупречно поддържани. Неутралните цветове ги правят чисти, елегантни и визуално издължават пръстите“, казва Калнина.

Звездната маникюристка Ким Труонг също определя стила като непреходен.

„Той е изключително универсален, стои добре на всеки и никога не излиза от мода. Неутралните нюанси подхождат на всеки тен, всяко облекло и всяка форма на ноктите. Освен това дизайнът лесно може да бъде освежен, така че винаги изглежда актуален“, казва тя пред Vogue.

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Маникюристът Том Бачик, който работи със Селена Гомес и Дженифър Лопес, добавя:

„Почти няма как да сбъркате. Ако не знаете какъв маникюр да си направите, с френския няма да сгрешите“, посочва Том Бачик.

След като популярността му намаля след края на 90-те години, френският маникюр се завърна триумфално преди няколко сезона.

Днес обаче той далеч не се ограничава до класическите бяло и розово, които принцеса Даяна толкова обичаше. Все повече хора експериментират с различни цветове, текстури и декоративни елементи.

Само през последната година особено популярни станаха цветните френски върхове, например в модерните нюанси „маслено жълто“ и небесносиньо, както и вариантите с преливащ ефект или хромирано покритие.

„Френският маникюр вече далеч надхвърля традиционния бял връх“, казва Калнина.

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„Цветните върхове, хромираните покрития и фините декоративни елементи позволяват на клиентите да персонализират класическата визия. В момента най-популярни са по-дълбоките френски върхове, вдъхновени от завръщането на модата от 90-те години“, казва тя.

Според Джулия Диого през годините стилът дори е станал по-елегантен.

„Мисля, че успяхме да издигнем френския маникюр на ново ниво. Радвам се, че се завърна. Един лъскав микро-френски маникюр е вечен и се комбинира с абсолютно всичко“, обяснява Диого.

Тя дава и няколко съвета как визията да изглежда изискана, а не остаряла.

„По-тънкият бял връх изглежда много по-елегантно от дебелия. Освен това е важно основният нюанс да бъде съобразен с тена на кожата. Аз обикновено нанасям още един слой от основния цвят върху белия връх, за да омекотя контраста и да постигна по-естествен резултат“, обяснява още Диого.

По думите ѝ добрият маникюрист може да помогне в избора на най-подходящия телесен нюанс според тена.

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Ако обаче човек предпочита сам да си направи маникюра у дома, Диого препоръчва Chanel La Base Camélia за светла и маслинена кожа, Dior 108 Muguet за по-тъмни или азиатски тонове, както и Bio Sculpture Spun Out Of Dreams за по-тъмна кожа.

Дейзи Калнина също подчертава, че правилният избор на цветове може значително да подобри крайния резултат.

За неутрални подтонове тя препоръчва Grace BIAB, за студени, Kiss BIAB и Lady BIAB, а за топли, Dolly и Teddy. За хората, които сами си правят маникюра у дома, един от най-предпочитаните нюанси остава Bonjour.

За начинаещите Том Бачик препоръчва използването на специални шаблони за френски маникюр, които улесняват оформянето на белия връх.

Според него гел лаковете също са по-подходящ избор, тъй като съхнат по-бавно от обикновените лакове и позволяват формата да бъде коригирана преди окончателното втвърдяване.

Така класическият френски маникюр, любимият на принцеса Даяна, продължава да доказва, че истинската елегантност никога не излиза от мода.