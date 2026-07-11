Трагедия на Бахамите: 10 души загинаха при катастрофа с малък самолет

Д есет души загинаха при катастрофа на малък самолет на Бахамските острови. Инцидентът е станал в Норт Андрос, западно от столицата Насау, съобщиха световните агенции.

След трагедията правителството на островната държава временно преустанови полетите във въздушното си пространство, докато започне изясняването на причините за инцидента.

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Първоначално премиерът на Бахамите Филип Брейв Дейвис съобщи, че има един оцелял при катастрофата. По-късно обаче той уточни, че пострадалият е починал от получените наранявания.

Самоличността на загиналите все още не е официално обявена.

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Празникът на независимостта се превърна в ден на траур

Трагедията се случи в деня, в който Бахамските острови отбелязваха 53 години от обявяването на независимостта си.

„Днешният празник се превърна в ден на траур“, заяви премиерът Дейвис, изразявайки съболезнования към семействата на жертвите.

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Бахамските острови са независима държава в Карибския регион и член на Общността на нациите. Страната получава независимост от Великобритания през 1973 г., но запазва исторически връзки с британската корона.

Разследването на причините за катастрофата предстои. Очаква се авиационните власти да извършат оглед на мястото и да съберат информация за техническото състояние на самолета и условията по време на полета.