Мощни експлозии разтърсиха Киев, сред ранените има и дете

Н ай-малко осем души, сред които и 11-годишно момче, са ранени при поредната руска ракетна атака срещу Киев. През нощта украинската столица беше разтърсена от серия мощни експлозии, а властите призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата, съобщават "Укринформ" и "Франс прес".

Жертва и ранени при нова руска ракетна атака срещу Киев

Кореспонденти на "Франс прес" съобщиха, че в града са били чути най-малко пет силни експлозии. Малко след първите взривове в Киев се задействаха сирените за въздушна тревога.

„Врагът атакува столицата с ракети. Моля, останете на безопасни места!“, написа в Telegram началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

По-късно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атаката са ранени най-малко осем души, сред които и 11-годишно момче.

„Четирима от пострадалите са настанени в болница, а на останалите е оказана медицинска помощ на място“, уточни той.

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Има данни и за материални щети в няколко района на украинската столица. По информация на Кличко е избухнал пожар в общинска сграда в Днепровски район. Поразена е и улица в Дарницки район, където е пламнало електрическо табло, а ударната вълна е изпочупила прозорци на околните сгради.

Началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко съобщи и за пожар в административна сграда в Соломянски район. На място работят екипи на аварийните и противопожарните служби, а властите продължават да оценяват щетите.

Среднощен кошмар в Киев: Жертви и ранени след масирана руска атака

Новата атака идва само часове след украински удари с дронове срещу петролна инфраструктура на руска територия и пристанището Таганрог в Южна Русия. През последните месеци войната все по-често се характеризира с размяна на въздушни удари, при които и двете страни атакуват обекти далеч зад фронтовата линия.

От началото на юни Киев е подложен на значително по-интензивни руски въздушни атаки. Според украинските власти Москва използва все по-голям брой ракети и бойни дронове, включително балистични ракети, които се движат с висока скорост и са значително по-трудни за прехващане от системите за противовъздушна отбрана.

Една от най-тежките атаки срещу украинската столица беше извършена през нощта на 1 срещу 2 юли, когато при масиран руски удар загинаха 30 души, а десетки бяха ранени. Нападението беше определено като едно от най-смъртоносните срещу Киев от началото на годината.

Паралелно с това Украйна продължава да нанася удари с дронове по военна, енергийна и логистична инфраструктура на руска територия. Анализатори отбелязват, че конфликтът все по-често се пренася далеч от фронтовата линия, а въздушните атаки срещу големи градове и стратегически обекти се превръщат в един от основните елементи на войната, увеличавайки риска за цивилното население и критичната инфраструктура.