Свят

В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

Решението обхваща граждани на Хаити и още шест държави и идва часове преди документите им да изтекат

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 09:05
В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти
Източник: AP/БТА

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи в последния момент разрешителните за работа на стотици хиляди имигранти със статут на временна закрила, след като валидността на документите им беше на път да изтече, предаде "Ройтерс".

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Американската Служба за гражданство и имиграция (USCIS), която е към Министерството на вътрешната сигурност, съобщи, че разрешителните за работа на гражданите на Хаити със статут на временна закрила вече ще бъдат валидни до 24 юли.

Удължаването засяга и граждани на Етиопия, Сирия, Сомалия, Йемен, Южен Судан и Мианма, чиито разрешителни трябваше да изтекат през следващата седмица.

Решението идва на фона на продължаващите съдебни спорове около политиката на администрацията по отношение на временната закрила за мигранти. Миналия месец Върховният съд на САЩ постанови, че администрацията на Тръмп има право да прекрати този статут за гражданите на Хаити и Сирия.

Върховният съд на САЩ разреши на Тръмп да отнеме защитения статут на стотици хиляди имигранти

Статутът на временна закрила (TPS) позволява на чужденци, които вече се намират в Съединените щати, да останат и да работят законно, когато родните им страни са засегнати от войни, природни бедствия или други извънредни ситуации, които правят връщането им опасно.

  • Опасения за пазара на труда

Правозащитни организации и представители на засегнатите общности предупредиха, че евентуалното прекратяване на временната закрила може да остави стотици хиляди хора без право на работа и без защита срещу депортиране.

Профсъюзни организации също призоваха разрешителните да бъдат удължени. Според тях внезапното изтичане на документите би довело до сериозни затруднения за работодателите и недостиг на работна ръка в ключови сектори на американската икономика.

САЩ временно спряха молбите на мигранти от тези държави

  • Част от твърдата имиграционна политика

Миграцията остава една от основните теми в политиката на Доналд Тръмп. От началото на мандата си той следва курс към ограничаване на нелегалната имиграция и разширяване на депортациите на мигранти без законно основание да пребивават в страната.

Политиката му предизвиква остри критики от правозащитни организации, които твърдят, че част от предприетите мерки застрашават основни граждански права, включително правото на справедлив процес. От Белия дом обаче защитават действията като необходими за укрепване на националната сигурност, по-ефективен контрол по границите и защита на работните места за американските граждани.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
имиграция САЩ Доналд Тръмп временна закрила разрешителни за работа мигрантска политика депортация пазар на труда правозащитни организации национална сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Внимание, шофьори: Затварят ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ в неделя заради протест на фермери

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

carmarket.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 1 ден
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 1 ден
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 1 ден
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Днес празнуват хората с &bdquo;благословени&rdquo; имена</p>

Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Любопитно Преди 1 час

Коя е света равноапостолна княгиня Олга и какво се знае за нейното дело

<p>Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри</p>

Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри, скоро няма да е по-евтино

Технологии Преди 1 час

През последните няколко години цените на чиповете за памет се увеличиха значително, поради високото търсене за тях от страна на центровете за данни за изкуствен интелект. Това се отрази на цените на лаптопи и PC, което доведе и до осезаемо понижение

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Свят Преди 3 часа

Властите задействаха аварийни механизми за възстановяване на електроподаването, докато енергийната криза на острова се задълбочава

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Свят Преди 3 часа

Отменени са близо 1200 полета в Тайван, а поройните дъждове предизвикаха смъртоносни свлачища и наводнения във Филипините

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

България Преди 3 часа

Той е паднал от джет

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Любопитно Преди 3 часа

Изисканите ѝ нокти неизменно допълваха неподражаемия ѝ стил и непреходната ѝ елегантност

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

Любопитно Преди 3 часа

От гения на Густав Айфел до уличните измами с билети в Ню Йорк: всичко, което трябва да знаете за Статуята на Свободата, преди да сте стегнали куфарите за САЩ

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък обрат от неделя

България Преди 4 часа

Студен фронт носи силен вятър, бури и гръмотевици, които бързо ще обхванат по-голямата част от страната

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Любопитно Преди 12 часа

Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития

Турция иска да продаде руските С-400

Турция иска да продаде руските С-400

Свят Преди 12 часа

Песков: Това е изключително чувствителна тема

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Свят Преди 12 часа

Сателитни изображения показват признаци, че Иран може би се опитва да възстанови ядрените си съоръжения

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

България Преди 13 часа

Атанасова: Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Свят Преди 13 часа

Известната консерваторка беше открита мъртва в дома си

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

България Преди 14 часа

Престъпление и наказание, но не по Достоевски, а по български

Почина вторият български космонавт Александър Александров

Почина вторият български космонавт Александър Александров

България Преди 14 часа

Това съобщи премиерът Румен Радев

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

България Преди 15 часа

Полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Edna.bg

След жестокост към животни: Захари Бахаров с благородна постъпка

Edna.bg

Кръстиха нов вид морски охлюв на вратаря на Кабо Верде

Gong.bg

Шеф в Замалек потвърди за преговори с Лудогорец

Gong.bg

Малък самолет се разби на Бахамските острови, десет души загинаха

Nova.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Nova.bg