В последния момент: Тръмп удължи разрешителните за работа на стотици хиляди мигранти

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи в последния момент разрешителните за работа на стотици хиляди имигранти със статут на временна закрила, след като валидността на документите им беше на път да изтече, предаде "Ройтерс".

Тръмп иска да прекрати защитата на сирийските имигранти

Американската Служба за гражданство и имиграция (USCIS), която е към Министерството на вътрешната сигурност, съобщи, че разрешителните за работа на гражданите на Хаити със статут на временна закрила вече ще бъдат валидни до 24 юли.

Удължаването засяга и граждани на Етиопия, Сирия, Сомалия, Йемен, Южен Судан и Мианма, чиито разрешителни трябваше да изтекат през следващата седмица.

Решението идва на фона на продължаващите съдебни спорове около политиката на администрацията по отношение на временната закрила за мигранти. Миналия месец Върховният съд на САЩ постанови, че администрацията на Тръмп има право да прекрати този статут за гражданите на Хаити и Сирия.

Върховният съд на САЩ разреши на Тръмп да отнеме защитения статут на стотици хиляди имигранти

Статутът на временна закрила (TPS) позволява на чужденци, които вече се намират в Съединените щати, да останат и да работят законно, когато родните им страни са засегнати от войни, природни бедствия или други извънредни ситуации, които правят връщането им опасно.

Опасения за пазара на труда

Правозащитни организации и представители на засегнатите общности предупредиха, че евентуалното прекратяване на временната закрила може да остави стотици хиляди хора без право на работа и без защита срещу депортиране.

Профсъюзни организации също призоваха разрешителните да бъдат удължени. Според тях внезапното изтичане на документите би довело до сериозни затруднения за работодателите и недостиг на работна ръка в ключови сектори на американската икономика.

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Част от твърдата имиграционна политика

Миграцията остава една от основните теми в политиката на Доналд Тръмп. От началото на мандата си той следва курс към ограничаване на нелегалната имиграция и разширяване на депортациите на мигранти без законно основание да пребивават в страната.

Политиката му предизвиква остри критики от правозащитни организации, които твърдят, че част от предприетите мерки застрашават основни граждански права, включително правото на справедлив процес. От Белия дом обаче защитават действията като необходими за укрепване на националната сигурност, по-ефективен контрол по границите и защита на работните места за американските граждани.