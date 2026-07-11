Новият върховен лидер на Иран се закани: Отмъщението за Али Хаменей е неизбежно

Н овият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че страната ще отмъсти за убийството на своя предшественик – аятолах Али Хаменей, предаде "Ройтерс".

В послание, публикувано в канала му в Telegram по повод погребалните церемонии на баща му, той подчерта, че възмездието е неизбежно.

„Отмъщението за мъченически загиналия лидер е искане на нацията и непременно трябва да бъде осъществено“, заяви Хаменей.

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци.“, допълва той.

Заканата идва месеци след началото на войната

Изявлението беше направено по време на официалните погребални церемонии за Али Хаменей, проведени няколко месеца след смъртта му.

Дългогодишният върховен лидер на Иран беше убит на 28 февруари – в първия ден от военния конфликт, започнал след координирани американски и израелски удари по иранска територия.

След смъртта му ръководството на Ислямската република беше поето от сина му Моджтаба Хаменей, който наследи най-влиятелния пост в страната.

Войната между Иран, Израел и Съединените щати беляза най-сериозната ескалация на напрежението в Близкия изток от десетилетия. Конфликтът започна с удари по ирански военни и ядрени обекти, при които беше убит Али Хаменей, както и редица високопоставени представители на иранското военно и политическо ръководство.

В отговор Техеран извърши серия от ракетни и дронови атаки срещу израелски и американски цели в региона, а след прекратяването на активните бойни действия иранските власти нееднократно заявиха, че ще потърсят възмездие за загиналите си лидери.

Изявлението на Моджтаба Хаменей е сред най-категоричните досега сигнали, че новото ръководство на Иран продължава да разглежда отмъщението като ключов елемент от политиката си спрямо САЩ и Израел.