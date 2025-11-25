АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

А социацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще се включи в организирания от „Продължаваме Промяната“ протест срещу проектобюджет 2026. Това обяви в ефира на NOVA председателят на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев, който подчерта, че организацията предприема тази стъпка заради липса на реален диалог и аргументи от страна на институциите.

По думите му работодателите многократно са опитвали да представят алтернативни анализи и оценки, но „до ден днешен не са чули точните доводи за Бюджет 2026“.

Радев посочи, че за нови предложения по план-сметката са били предоставени едва три дни, което според него „прилича на цирк“.

Той уточни, че АИКБ не е успяла сама да организира протест заради кратките срокове и затова ще се присъедини към вече обявения от ПП.

Радев подчерта, че работодателската организация е готова да поеме риска да бъде обвинена в политически пристрастия, но настоя, че АИКБ не заема и не е заемала политически позиции. „Просто ни се дава възможност да отстоим принципите си и ще се възползваме от това“, заяви той и допълни, че аргументите на бизнеса трябва „не само да бъдат прочетени, а да бъдат осъзнати“.

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова също отправи критики към проектобюджета. Тя заяви, че от две десетилетия участва в подготовката на държавните финанси и подобна ситуация не е имало. Според нея тази година е достигнат „истински парадокс“, а това е „третият най-труден бюджет“, който води до сериозни дисбаланси.

Христова подчерта, че за този бюджет диалог изобщо не се е състоял, а именно той е най-важният елемент при подготовката на финансовата рамка. Тя изреди ключови проблеми в документа: неясноти около смяната на валутата, четири години забавени инвестиционни програми на общините, липса на довършен дебат и консенсус за минималната работна заплата, както и отсъстващи реформи в пенсионната система.

Румен Радев допълни, че АИКБ не е съгласна с „несъразмерните държавни публични разходи“, които според него създават диспропорции на пазара на труда, включително и в бюджетната сфера.

Друг сериозен проблем, посочен от бизнеса, е планираният дефицит.