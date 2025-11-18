България

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

Поради тази причина в него са намерени изключително трудни баланси, коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

18 ноември 2025, 12:10
Сачева: Това е единственият възможен бюджет
Т ова е единственият възможен бюджет и по тази причина в него са намерени изключително трудни баланси. Това коментира заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти преди Националната конференция „Привлекателни професии за устойчиво бъдеще“. 

"Със сигурност бюджетът е направен така, че да благоприятства различни протести, но той е плод на подкрепата, която може да намери в парламента", коментира Сачева по отношение на готовността на работодателите за протести.

"Това е подкрепа от различни политически и парламентарни групи, които имат различни виждания за това как да се управлява държавата", допълни още тя.

"Запознали сме се с предложенията на работодателите предварително и мисля, че ще бъде изключително трудно да се прави бюджет наново", каза още Сачева.

По нейни думи една от съществените причини за разходите в бюджета са автоматизмът и взаимовръзката между минималната и средната работна заплата. "Като политическа партия сме поели ангажимент това да се промени, може да стане за следващата година", каза тя.

"Има много идеи по отношение на разходите", коментира още Сачева.

По думите ѝ съкращаването на държавни служители няма да намали разходите в бюджета. "Държавните служители са защитени от закон и такива съкращения не могат да се случат от днес за утре", посочи Сачева. Ако има голям брой на безработни – това също увеличава разходите.

Тя допълни още, че част от незаетите щатове биха могли да бъдат съкратени, но трябва да бъде внимателно осмислено, защото има държавни администрации с необходимост от щатни бройки.

"Има очевидно какво да се прави на терена на разходите, но това изисква трудни дългосрочни решения", посочи Сачева.

На въпрос за коледните добавки за пенсионерите тази година Сачева посочи, че предстои два се обсъди въпросът. 

"Трябва първо да видим разчетите на НОИ, защото добавките се изплащат оттам", каза тя.

Сачева каза още, че е изпратила писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, в което е поискала да се предостави на комисията по труда и социалната политика законодателно решение за трайно уреждане на този въпрос като нов вид социално подпомагане, което да се отнася не само за пенсионерите, а и за най-уязвимите.

"Смисълът на празниците е да приобщава. Тези, които са най-бедни, да получат една достойна подкрепа от държавата. Тази тема трябва да престане да бъде поредната разделителна линия в обществото", каза Сачева.

Миналата седмица Деница Сачева посочи, че коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани и възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени.

Източник: Петра Куртева, БТА    
бюджет сачева
