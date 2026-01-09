Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

О т 2026 г. ваксината срещу варицела ще стане задължителна част от имунизационния календар за децата в България.

Промяната е предвидена в нова Наредба за имунизациите, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ в началото на годината.

Ваксината срещу варицела става задължителна от юни

Според официалната информация:

Имунизацията срещу варицела става задължителна от юли 2026 г. и ще се прилага безплатно за всички деца, родени след 1 януари 2025 г. Ваксината се поставя в две дози: първата между 12–15 месеца, а втората при 4‑годишна възраст. Деца, които вече са преболедували варицела след първата доза и имат медицински доказателства за това, няма да се налага втора доза.

До момента ваксината беше препоръчителна, което означаваше, че родителите сами трябваше да я осигуряват и плащат.

Според данни от plusmen.bg , още през септември 2025 г. министърът на здравеопазването доц. д‑р Силви Кирилов обяви, че ваксината ще бъде включена в имунизационния календар като задължителна, за да се ограничи разпространението на варицелата и усложненията от нея.

Източник: iStock

Експертни мнения и очакван ефект

Според д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар, член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България:

"Ваксината срещу варицела става задължителна от юни. Това е крачка напред в правилната посока."

"Много деца боледуват от варицела. Има ваксина, която би могла да предпази децата от заболяване. Тя е скъпа за родителите, които трябва да я закупят. Хубаво е да може да бъде поставяна на всички деца, за да можем да предотвратим взривовете, карантините, карантинирането на децата, продължителните болнични листи, страданията на едно болно дете, рисковете от усложнения. В някои случаи това заболяване може да има сериозни усложнения, включително и летален изход. Имаме изключително висок индекс на заразяване при това заболяване, така че е редно да го профилактираме и да правим превенция на всички рискове, които настъпват в следствие на това заболяване с ваксинопрофилактика", подчерта тя пред БНР .

Д-р Николова напомни, че варицелата води до сериозен срив на имунната защита и често след преболедуване от варицела следват други инфекциозни заболявания.

Д-р Николова обясни, че ваксината може да се постави до третия ден от контакт с болно дете:

"Тя ще има действие, независимо че детето е било в контакт, ако ваксината се постави до третия ден. Или ще спре напълно развитието на заболяването, или ако то се прояви, ще бъде в много лека форма".

При поставяне на ваксината на по-голямо дете, не е нужно преди това да му бъде правен тест за антитела, уточни също общопрактикуващият лекар.

Източник: iStock

Какво представлява дребната шарка?

Дребната шарка е изключително често срещана вирусна инфекция, известна също като варицела. Тя причинява обикновено леки симптоми и е най-позната с това, че предизвиква сърбящ обрив по кожата, подобен на мехурчета. Засяга най-вече деца, които не са ваксинирани, преди да навършат 10 години. След оздравяването от дребна шарка вирусът остава латентен (без симптоми) в организма и често може да причини херпес в по-късен етап от живота. Това се посочва на Официалния портал за европейски данни .

Източник: iStock/Getty Images

Какви са симптомите на дребната шарка?

Симптомите на дребната шарка са много добре разпознаваеми поради обрива, който предизвиква. Всички кожни симптоми може да се проявят едновременно. Дланите на ръцете и стъпалата на краката обикновено не са засегнати. След като се заразят, хората преминават през редица симптоми:

повишена температура; умора; главоболие; болки в корема; кожен обрив; кожни подутини, пълни с течност; белези, причинени от спукването на мехурчетата; подуване на кожата; петна с коричка; белези по кожата.

Източник: /iStock

Какви са усложненията при дребната шарка?

Дребната шарка е най-често срещана сред децата и обикновено преминава от само себе си. Тя обаче може да предизвика по-сериозни симптоми и усложнения при възрастните, особено при бременни и хора с увредена имунна система. Усложненията са много редки, но могат да включват:

бактериална инфекция на кожата или кръвта; пневмония (инфекция и възпаление на белите дробове); проблеми със съсирването на кръвта; проблеми с черния дроб; енцефалит (подуване и възпаление на мозъка); церебелит (възпалителен синдром, който причинява мозъчна дисфункция).

Източник: /iStock

Как се разпространява дребната шарка?

Вирусът, който причинява дребната шарка, е силно заразен, като 96% от хората, които нямат имунитет от ваксинация или предишна инфекция, се заразяват след излагане на въздействието му. Дребната шарка се разпространява чрез физически контакт, вдишване на въздух в близост до заразен човек или чрез повърхности, докоснати от заразен човек.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Кой е изложен на риск от заразяване с дребна шарка?

Всеки може да се зарази с дребна шарка на всяка възраст, въпреки че тя е най-често срещана сред неваксинирани деца под 10-годишна възраст.

Дребната шарка представлява по-голям риск за бременните, тъй като при тях е по-вероятно да се развие тежко заболяване и усложнения в резултат на инфекцията. Тя може също така да увеличи риска от спонтанен аборт и да се разпространи в нероденото дете — състояние, известно като „вродена варицела“. Вродената варицела е рядка, но може да причини тежки физически и когнитивни увреждания за цял живот.

Източник: Thinkstock/Guliver

Как може да се предотврати заразяване с дребна шарка?

Ваксинацията е най-ефективният начин за предотвратяване на заразяването с дребна шарка.

Избягването на контакт с хора, които имат дребна шарка или херпес зостер (който се причинява от същия вирус) може да намали риска от заразяване с вируса. Хората с дребна шарка могат да я разпространяват още в дните преди появата на типичния обрив, което прави избягването на болни хора по-трудно.

Източник: iStock

Как се лекува дребната шарка?

Тъй като дребна шарка обикновено отшумява без намеса, не е необходимо специално лечение, тъй като хората се възстановяват самостоятелно. За намаляване на дискомфорта могат да се използват лекарства без рецепта за намаляване на температурата или мехлеми за намаляване на сърбежа от обрива. Препоръчва се да се избягва чесането на кожните лезии, за да се предотврати появата на белези.

На деца/юноши на възраст под 18 години никога не трябва да се дава аспирин, когато имат дребна шарка, тъй като това може да причини опасно заболяване, наречено синдром на Рей.​

Източник: iStock/Getty Images

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.