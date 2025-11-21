На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

С ъс 131 гласа "за" парламентът прие на първо четене бюджета на държавата за 2026 г. Това ще е първият за стрната ни бюджет в евро.

Проектобюджетът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима депутати, нечленуващи в група. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". "Величие" не участваха в гласуването.

Депутатите решиха срокът за предложения за второ четене да бъде намален на три дни.

Източник: NOVA

Пленарният ден започна с няколко процедури по проверка на кворума, а искането дебатите да се излъчват пряко по обществената телевизия беше отхвърлено.

Министърът на финансите Теменужка Петкова представи проектобюджета от парламентарната трибуна.

"Фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси", заяви тя.

Планираният бюджетен дефицит в проектобюджета е в размер на 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг се предвижда да достигне до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Проектът на държавен бюджет за догодина предвижда увеличение от 5 на 10 на сто на данък „дивидент“ и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция по приходите софтуер за управление на продажбите.

От 1 януари 2026 г. се повишава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с два процентни пункта, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица става 2 352 евро.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. се увеличава на 620,20 евро. Предвидено е увеличение на 460,17 евро на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли по т.нар. „швейцарско правило“.

Предвидено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5%, а за определени сектори - съгласно действащата нормативна база. И през следващата година продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.

За 2026 г. са разчетени допълнително и за първи път 260 млн. евро като трансфер от централния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти е в размер до 920,3 млн. евро.

Вчера в пленарната зала бяха прочетени само докладите на парламентарните комисии по първия проектобюджет на държавата в евро, а дебатът остана за днешното пленарно заседание. Преди това депутатите приеха на първо четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Дебатите в пленарната зала

"Този бюджет е на база на законодателство", заяви финансовият министър Теменужка Петкова при дебата по първото четене на държавния бюджет за 2026 г. Опозицията атакува дълга, дефицита, парите за сектор „Сигурност“, въвеждането на софтуера за управление на предприятията и търговските обекти (СУПТО), бюджета за общините. Според опонентите правителството си купува комфорта на управление. Това е бюджет на фалита, удря се бизнесът и гражданите, чуха се и призиви за протести.

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, част от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), откриха дебата, критикувайки въвеждането на СУПТО.

Според Божидар Божанов от въвеждането на СУПТО ще пострадат магазини, ресторанти, аптеки. Преди 5 години Борисов отмени внедряването на СУПТО, тормозите бизнеса, увеличавате данъците му, скоро няма да има бизнес, който да плаща данъците, заяви той. Ивайло Мирчев добави, че финансовият министър хабер си няма какво е това СУПТО и какъв е проблемът на министерството.

Божанов обясни, че СУПТО е концепция - изискване в една наредба, и се отнася до всички софтуери и ще струва на всеки един бизнес около 500 евро. Той заедно с изисквания за въвеждане на еврото е перфектна буря, която ще създаде хаос, за който хората ще обвинят еврото, изтъкна депутатът.

Финансовият министър Теменужка Петкова определи поведението им като странно и попита защо са против въвеждането на СУПТО. Има 120 одобрени от НАП софтуера, не заблуждавайте бизнеса, че някой ще им налага някаква тежест, настоя тя. Ако сте против борбата със сивата икономика, излезте и го кажете пред всички, поиска министърът.

Източник: БТА

"Няма 120 софтуера, които са сертифицирани, има такива с версия отпреди 5 години, това означава каменната ера", отговори Ивайло Мирчев. "Ще има протести на бизнеса, те в момента не вярват, че тази тъпотия може да се случи, посочи той. Вие опитвате да борите сивата икономика с технологии отпреди 10-15 години, трябва да има закон за фискализация, продължи депутатът. За сивата икономика е този, който я бори с вдигане на данъци", добави още представителят на ПП-ДБ.

Николай Радулов от „Морал, единство, чест“, нарече държавната план-сметка „бюджет на националната несигурност“. Според него общото впечатление от бюджета е, че първо са дадени крайните резултати, а след това е направена задачата. Бюджетът за сигурност е екстензивен, защото повече от 90% отиват за всички служби за заплащане на персонала, а процентът на капиталовите разходи е малък, изтъкна Радулов. За МВР има 1,2% за капиталови разходи, затова им тече покривът, когато вали. ДАР – 1,2%, ДАТО - 3,1%, повече е, защото там се работи с техника, НСО – 2% за капиталовите разходи, но всяка година актуализираме бюджета, защото автопаркът им е изключително стар. Българската стратегия в сектор „Сигурност“ е издръжка на много служители с високи заплати, но в технологично остаряла среда, обобщи депутатът от МЕЧ. И даде за пример британското вътрешно министерство, където капиталовите разходи са 1 млрд. паунда.

"Съвсем умишлено събрахте в един кюп всичко в сферата на сигурността, подчинихте го на тезата си ,че политиката по сигурността ще бъде обърната само към заплатите на персонала", не се съгласи с Радулов Маноил Манев, ГЕРБ-СДС. Той обясни, че заплатите на специалистите в ДАТО и ДАНС не са високи.

Атанас Атанасов, ПП-ДБ, отбеляза, че бюджетите на спецслужбите изобщо не са били обсъдени в парламентарните комисии. Сега се налага да го правим в пленарно заседание, но никой нищо няма да разбера, допълни той.

Костадин Костадинов, „Възраждане“ обяви проекта на бюджет за вреден и престъпен, за бюджет на фалита, затова те няма да го подкрепят. Има предвиден нов 20 млрд. лв. дълг, идеята на правителството е да си купи още малко време, посочи той. Нашата икономика е в състояние на фалит, увеличават се глоби, въвеждат се нови, прави се всичко да се утежни ,положението на малкия бизнес, смята лидерът на „Възраждане“. Той също се обяви против въвеждането на СУПТО. Ако не бръкнат реално в джоба на обикновения българин, управляващите няма как да вържат бюджета, подчерта Костадинов. Оборот от 160 лв. на ден, който прави малкият бизнес, ли ще изсветлявате, г-жо Петкова, попита Костадинов. Тези хора на практика ще фалират, те ще започнат да продават от къщите си незаконно, предупреди той.

Дългът със сигурност е важна тема, коментира финансовият министър. Петкова направи ретроспекция, за да обясни как се е стигнало до сегашния му размер, като отбеляза, че България е на едно от челните места по най-нисък дълг в рамките на ЕС. От 2022 г. насам традиционно се поддържа дефицит от 3% от БВП, което е максималната стойност, която може да поддържа съответната държава, отбеляза тя. Колкото повече се увеличава БВП в абсолютна стойност, съответно дефицитът расте, а той се финансира през дълг, посочи Теменужка Петкова. Когато министър на финансите беше Асен Василев, ръстът на разходите за персонал и разходите за социални и здравноосигурителни плащания, в т.ч. пенсии, е 34 млрд. лв., продължи тя. Трябва да се променят законите, всичко, което влиза в този бюджет, е на база на законодателство, което е прието, няма да нарушим закона, категорична е финансовият министър.

Съотношението дълг-икономика леко спадна за тези три години, когато бях финансов министър, което означава, че сме се разполагали според чергата си, отговори Асен Василев. Тази година вдигнахте с 3 процентни пункта съотношението дълг към БВП, защото извън дефицита изтеглихте 9 млрд.лв. допълнителен дълг, който не е за заплати, за покриване на дефицит, за пенсии, а за касичките ББР, БЕХ и други държавни предприятия, добави той. Ако погледнете разходите за съд, прокуратура, за ВСС, където сега заплатата е около 24 хил. лв., ще стане 30 хил. лв., т.е. парите там са повече от това, което плащат като данъци всички български фирми, взети заедно. Всички корпоративни данъци са по-малко от това, което ще похарчите за съд, прокуратура и системата за сигурност, това нормално ли е, коментира бившият финансов министър.

Хюсни Адем от „Алианс за права и свободи“ (АПС) заяви, че предлаганият бюджет е на пропуснатите възможности и днес получаваме счетоводен баланс. Бюджетът е плод на политическа сделка, не очаквайте подкрепа от нас за такъв бюджет. Дългът расте много сериозно всяка година, посочи депутатът. Според АПС правителството си купува комфорта да управлява. Най-голямата слабост на този бюджет е неговата тотална зависимост от увеличаване на данъчната и осигурителна тежест и най-вече зависимостта му от външния дълг, без реални мерки за стимулиране на производството, иновациите и предприемачеството, отбеляза Хюсни Адем. Той обърна внимание и че с тази план-сметка се ощетяват общините.

Средствата за общините нарастват с 12%, обясни Красимир Йорданов („БСП-Обединена левица“). Бюджетът показва грижата за хората, подчерта той.

Мартин Димитров (ПП-ДБ) коментира, че това е най-левичарският и рисков бюджет за последните 25 години, удар срещу бизнеса, домакинствата, българските граждани, на които се намалява покупателната способност. Дългът нараства, вместо да строим по 100 км магистрала за година, през следващите 3 години, ще трябва да плащаме за лихви по дълга, посочи той. ГЕРБ и „Има такъв народ“ се крият и не защитават днес бюджета, отбеляза депутатът. От ГЕРБ и ИТН с този бюджет вече сте социалисти, обяви Димитров. ПП-ДБ призоваха българите да излязат на протест срещу този бюджет.

Защо искате да спрете прогреса на България, това ще бъде първият български бюджет в евро, защо искате да го саботирате, попита Александър Иванов (ГЕРБ-СДС). Протестът заедно с „Възраждане“ ли ще е, добави той.

Независимо в каква валута е, когато бюджетът е крадлив, ще гласуваме против него, отговори Асен Василев.

Всички разходи са съгласно закона - законовата рамка, която ПП-ДБ направиха в рамките на управлението си - тя е непроменена, няма и 1 лв. разходи измислени или надградени над действащото законодателство, изтъкна Теменужка Петкова. Увеличен е един данък – върху дивидента, който е най-ниският в ЕС, целта е да бъдат изравнени доходите от труд и тези от капитал, обоснова се финансовият министър. Осигуровките се вдигат с 2 проценти пункта, последното увеличение е било с 1 процентен пункт през 2018 г. За да си покрием всички тези разходи, трябва да имаме източник, продължи Петкова. Каква касичка е ББР, увеличаването на капитала ѝ беше прозрачно, описано е за какви цели ще се използва то, за да може да инвестира в структуроопределящи сфери – ВиК, здравеопазване, инфраструктура, отговори тя на Асен Василев. Ако сте ползвали ББР за касичка, от която сте плащали на разни адвокатски кантори, е друга тема, добави тя. 1,900 млрд. лв. взехте от БЕХ и сега говорите, че БЕХ е касичка, не заблуждавайте хората, каза още министърът.

Десните изпуснахте целия преход, отговори на Мартин Димитров председателят на ПГ „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев. В най-значимите, най-хубавите неща, които се случиха на България, десните не участвахте в управлението, и сега отново сте извън борда, изтъкна той. Вие от дясно, заради липсата на политики, призовавате към насилие, толкова сте отчаяни, че призовавате за блокажи и разправии с хората, коментира той. Вие просто ставате излишни, това е проблемът ви и не се опитвайте с насилие да се покажете и някой да ви забележи, заяви Стойнев.

Атанас Атанасов („БСП – Обединена левица“) коментира, че бюджет 2026 показва ясно посоката на развитие на държавата. За нас от „БСП – Обединена левица“ силна е тази държава, която подкрепя своите граждани. Именно затова в този бюджет ясно личат нашият почерк, нашите ангажименти и нашата отговорност, каза той. Този бюджет е социален и това е напълно естествено в момент, в който държавата ни е на прага на влизане в еврозоната. Хората трябва да бъдат спокойни, че държавата стои зад тях, заяви Атанасов. Той отбеляза, че в бюджета за 2026 г. са заложени увеличения на възнагражденията на трудещите се – лекари, учители, медицински сестри и редица други професии, които поддържат системите ни живи и работещи. За първи път от години бюджетът предлага реална подкрепа за родителите, посочи депутатът. Да говорим за демография е лесно, да осигурим реална подкрепа – това вече е истинската политика, коментира Атанасов. Той отбеляза, че увеличаването на максималния осигурителен доход е мярка, която укрепва социалните системи и гарантира устойчиво финансиране на политики. Какво като имаме най-ниския дълг в ЕС, когато имаме и най-ниските доходи и най-лошата инфраструктура и не успяваме да привлечем инвестиции. Затова е нужно смело мислене, а не само числова дисциплина, коментира Атанасов.

Любен Дилов (ГЕРБ-СДС) коментира, че след четири години безпилотно управление и пилот президент идва време да се плаща сметката и тази сметка трябва някой да има политическият кураж да я плаща. Вашият бюджет, който направиха Петков и Василев, беше 70% социални разходи и три години по-късно мултиплицирано това съотношение ни води към днешния ден, посочи той. Честно казано, аз бях готов за по-сериозни данъчни промени, за които наистина се изисква мъжество, но да кажем щастливото съвпадение с приемането на еврото ни кара да бъде малко по-социално отговорни в този момент и да предложим мерки, които да защитят хората от финансови трусове, посочи той и добави, че затова този бюджет може да изглежда малко по-ляв.

Според Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ този бюджет би могъл да бъде по-добър. Право на държавата е да регулира процесите, това правим и смятам, че го правим правилно, подчерта той. Цонев отбеляза, че и сега сме с най-нисък дълг в ЕС, през годините трябваше да вземаме заеми, за да правим инфраструктура.

Председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов коментира, че както винаги, дебатът за бюджета се е превърнал в политически декларации. По думите му част от опозицията отказва да си признае, че вината за този бюджет и за тези числа е тяхна. Йорданов отбеляза, че се спазва законът за минималната работна заплата и другите закони в тази сфера, които постоянно увеличават и индексират социалните разходи. Той сравни инерцията от последните четири години за левичарски бюджети с движението на автобус по хлъзгав път. Ако имате засилен автобус с пътници по надолнище, което е хлъзгаво, само идиот ще натисне спирачките рязко, защото ще убие всички вътре. Правят се и бавни постепенни мерки, обясни депутатът. Воят тук за бюджета е от една страна – спазвайте закона и давайте парите на хората, и веднага след като се обещае, че ще се гарантират тези средства, започва другият вой - защо ги давате, коментира той.