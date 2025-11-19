България

Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица

В четвъртък ще бъдат обсъдени и проектобюджетите на ДОО и НЗОК

Обновена преди 23 минути / 19 ноември 2025, 07:04
Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ
Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България
Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)
Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото
Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

П роектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъдат обсъдени на първо четене в четвъртък като първа и втора точка, решиха депутатите. Предложението за включване проектобюджета на ДОО направи Десислава Танева от ГЕРБ-СДС, а за НЗОК първоначално - Десислава Николова(ГЕРБ-СДС). 

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов не допусна до гласуване искането на Николова за включването на проектобюджета на Касата, тъй като е внесено след определения по правилника срок от 18:00 часа.  

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Същото предложение е направено и от председателя на бюджетната комисия Делян Добрев - парламентът го прие. Така и двата проекта за бюджет на ДОО и на НОЗК, стават точки за четвъртък.

По предложение на Делян Добрев отново парламентът реши да разгледа държавния бюджет като точка преди парламентарния контрол.

"Докато държавният бюджет не мине през Тристранния съвет, предлагам да не се разглежда в пленарната зала", поиска председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Депутатите започнаха заседанието си с ветото на президента върху промени в закона за отбраната, свързани с увеличение на възрастта, залегнали в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Поради недопустимост не беше подложено на гласуване предложението на "ДПС-Ново начало" да бъде разгледано закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като не е изтекъл едномесечният срок от отхвърлянето на проекта - 5 ноември т.г., който разрешава той да се гледа отново.

Не се прие предложението на "Възраждане“ като точка първа за днес да бъдат изслушани премиерът и министърът на околната среда за действията или бездействията на правителството във връзка със спогодба от 1995 г. между България и Гърция за водите на река Места. "Тема, изключително важна за земеделците от този край", обоснова се Цвета Рангелова.

Божидар Божанов от парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България“ предложи изслушване на вътрешния министър във връзка с информация за институционален чадър върху престъпна дейност в т.ч  наркоразпространение от хора, свързани и с "ДПС – Ново начало“, но мнозинството го отхвърли.

Не бе подложено на гласуване искането на Петър Петров от "Възраждане" като точка първа за днес да бъде включено предложението на президента за произвеждане на национален референдум - "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута от 1 януари догодина".

"Това предложение няма да бъде подложено на гласуване, защото искането на Румен Радев е върнато на президента с разпореждане на председателя на Народното събрание на 13 май, като е оставено без разглеждане, предвид на което процедурата по внесеното предложение е приключила и няма основание да се разглежда от НС", обясни Костадин Ангелов.

Източник: Нелли Желева, БТА    
НС Бюджет 2026 комисии
Последвайте ни

По темата

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Земетресение край Димитровград

Земетресение край Димитровград

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Мъж от Вашнгтон е „тежко болен“ с вирус, невиждан досега при хора

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 4 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 час

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>3 млн.&nbsp;българи са под заплаха заради нови правила за наем на земя</p>

Нови правила за наем на земя поставят 3 млн. българи под заплаха

България Преди 7 минути

Готвени законодателни промени станаха повод за несъгласие и обвинения между заинтересованите страни

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Бедността никога не е сама: Социален работник разкрива истинските причини за отнемане на деца

Любопитно Преди 10 минути

В подкаста "Тройка по никое време" говори Десислава Петкова, старши социален работник и ръководител на екип във фондация „За нашите деца“

<p>Китай забрани вноса на японски морски дарове, каква е причината</p>

Китай отново забрани вноса на японски морски дарове

Свят Преди 46 минути

Тези изявления се считат за провокация от страна на Пекин, който счита, че Тайван е част от неговата територия

Отдаваме почит на двама светци, кои са те

Отдаваме почит на двама светци, кои са те

Любопитно Преди 49 минути

Пророк Авдий, чието име означава "слуга на Господ", живял около 800 г. преди Христос, а мъченик Варлаам бил пример за твърдост в християнските убеждения

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Най-издирваният колумбийски командир заплаши да блокира президентските избори

Свят Преди 56 минути

Под натиска на САЩ, които изискват по-решителни действия срещу трафика на наркотици, колумбийският президент засили офанзивата си срещу въоръжените групи

.

Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си

България Преди 56 минути

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

Ужасяващ ценоразпис за насилие сред деца в Кюстендил

България Преди 1 час

Деца, учители и родители се обединяват срещу агресията в опит да предпазят по-беззащитни деца от опасни ситуации

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Съперници в ЕС, приятели от детство: Как Каспари и Репази крепят Европа

Свят Преди 1 час

В Европейския парламент те стават политически съперници, но и обединени в обща кауза

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Избраха български съдия в Трибунала на ООН по споровете

Свят Преди 1 час

Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд получи подкрепата на 119 държави

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

Зов за помощ: Съпруг, баща и дядо има нужда от помощ, за да живее

България Преди 1 час

Иван е на 54 години – съпруг, баща и дядо. Пред фондацията „Павел Андреев“ той разказва своята история

<p>Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки</p>

Кметовете от ДПС също ще дарят декемврийските си заплати за коледни добавки на пенсионерите

България Преди 1 час

Те се присъединиха към инициативата на лидера на "ДПС - Ново" начало Делян Пеевски

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Сияна от Big Brother: Една жена трябва да се чувства добре, каквато и корекция да иска да си направи! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

"Врагът атакува": Украйна обстреля Воронеж, Русия удари Харков с дронове

Свят Преди 1 час

Пусковите установки МЛРС са били унищожени с удари на ракети "Искандер"

Китайският премиер се срещна с Путин

Китайският премиер се срещна с Путин

Свят Преди 2 часа

Решимостта и позицията на Китай да развива взаимноизгодно сътрудничество с Русия винаги са били последователни, подчера Ли пред Путин

Gemini 3

Google: Gemini 3 е нова ера в AI и ще реализира идеите ви

Технологии Преди 2 часа

Интернет гигантът е много амбициран за новия алгоритъм

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

САЩ и Европа призовават Иран за сътрудничество с МААЕ

Свят Преди 2 часа

Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Фотограф разкрива тайната за успешния брак на крал Чарлз и Камила, която е липсвала във връзката с Даяна

Edna.bg

Момичета, ще носим ли тюлени дънки през 2026? Рейчъл Зиглър вече ги обу (СНИМКИ)

Edna.bg

Филип Кръстев изригна: Ние сме загубено поколение

Gong.bg

Венци Стефанов: Забранявам ви да говорите против Георги Иванов!

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилни валежи в 23 области у нас, силен вятър навява сахарски прах

Nova.bg

Земетресение в Хасковско

Nova.bg