Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Той беше задържан миналата година в Белград

Обновена преди 23 минути / 27 август 2025, 12:20
Е кстрадираха обратно у нас соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал от Сърбия. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване.

Екстрадират Никола Николов-Паскал в България

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата „Митници”.

Свързан е с участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на Агенцията Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в „Гранична полиция”.

По информация на NOVA екстрадирането се извърши през граничен пункт „Калотина”.

Оттам той беше конвоиран от Главна дирекция „Охрана” до следствения арест на „Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението и да бъде задържан евентуално за срок до 72 часа.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

„Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица. Нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та”, заяви Галя Гълъбова, адвокат на Никола Николов.

Източник: NOVA    
Никола Николов-Паскал екстрадиция Сърбия
МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

България Преди 12 минути

Учениците ще имат есенна, коледна, междусрочна и пролетна ваканция

Снимката е илюстративна

Осиротяло мече, обгрижвано от хора, облечени като мечки

Любопитно Преди 13 минути

Целта е евентуално малкото да бъде пуснато обратно в дивата природа

<p>Медицинска сестра рискува живота си, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)</p>

Медицинска сестра прекоси буйна река, за да ваксинира новородено бебе (ВИДЕО)

Свят Преди 44 минути

„Графикът за имунизация на бебето изискваше незабавно внимание. Нищо друго не ми минаваше през ума"

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Свят Преди 55 минути

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Свят Преди 1 час

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

.

Най-великата шега, правена някога в Космоса

Любопитно Преди 1 час

Животът в Космоса никога не е скучен, но със сигурност може да бъде малко сериозен

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Свят Преди 1 час

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Любопитно Преди 1 час

„Имах фейслифт преди около 15 години, така че беше време за поддръжка“

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

България Преди 1 час

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 1 час

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

<p>Заместник-кметът на Пловдив&nbsp;подаде оставка</p>

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

България Преди 1 час

В молбата му няма посочени мотиви

<p>Тръмп насочи военни кораби към Венецуела заради картел</p>

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Свят Преди 1 час

Венецуела изпраща войски към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засилващия се натиск от САЩ

Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

Забравената история на „Синдром К“: Как измислената болест спаси евреи от Холокоста

Любопитно Преди 1 час

В епоха, когато историите за надежда и спасение са изключителна рядкост, се появяват отделни примери за хора и групи, проявили невероятна смелост, за да спасят човешки животи

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

България Преди 1 час

Основният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, заяви министър Иванов

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Свят Преди 1 час

Обява на къщата на високопоставен нацистки служител показва Portrait of a Lady от Джузепе Гисланди, висяща над диван

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова

