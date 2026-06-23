Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

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Б ившият банкер Стоян Мавродиев е поискал сам да бъде екстрадиран по ускорена процедура в България. Това съобщи в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS адвокатът му и бивш вътрешен министър Емануил Йорданов.

По думите му, в Сърбия вече е изготвена молба, с която се иска производството по екстрадицията да бъде прекратено още в самото начало, а Мавродиев да бъде изпратен в България.

„Доколкото съм информиран от адвоката, който той има в Сърбия, има изготвена молба, с която се иска производството да бъде прекратено в самото начало и той да бъде изпратен в България“, каза Йорданов.

Той посочи още, че Мавродиев е възнамерявал да се върне в страната и е разполагал с билет за полет от Белград до София, като според него задържането му е било погрешно.

На въпрос дали искането на Мавродиев за бърза екстрадиция би променило процедурата в Белград, Йорданов обясни, че това зависи от сръбското законодателство, но ако то е сходно с българското, подобна възможност съществува.

„И при нас има правни норми, които позволяват, когато задържаното лице пожелае да бъде изпратено в искащата държава, това да се случи веднага“, каза той.

Емануил Йорданов заяви, че не знае защо Мавродиев се е озовал именно в Сърбия, но потвърди, че двамата са разговаряли за завръщането му в България, за да се включи в наказателния процес.

„Това, което бях говорил с него, е, че той ще си дойде в България, за да може да се включи активно в наказателния процес и нещата да намерят някакъв логичен край“, посочи адвокатът.

По думите му, Мавродиев сам е преценил, че моментът за завръщане е подходящ и че обстановката в страната предполага спазване на правата и на обвиняемите.

Йорданов отхвърли предположенията, че клиентът му може да се върне с цел да стане защитен свидетел.

„Мисля, че всички тези приказки, които очакват от него да се превърне в Шехерезада и да направи някакви сензации, ще останат без покритие. Просто човекът иска да си защити правата“, заяви той.

Адвокатът допусна, че при връщането си в България Мавродиев може да бъде задържан, но подчерта, че защитата ще търси по-лека мярка за неотклонение.

„Много възможно е да бъде задържан, но си има процедури, по които ние ще търсим освобождаването му и определяне на по-лека мярка за неотклонение“, каза Йорданов.

Към момента той не се ангажира с прогноза кога точно Мавродиев ще бъде върнат в България, тъй като решението зависи от сръбския съд.

„Ако зависеше от български съд, щях да ви кажа някаква прогноза. При положение, че говорим за сръбски съд, ми е много трудно да кажа каквото и да е“, допълни той.

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По повод твърденията, че новата власт привлича лица, които се намират в чужбина, Йорданов коментира, че не може да се говори за масов процес.

Той уточни, че за случая с украинския гражданин Олег Невзоров е необходимо да се изясни правната процедура по експулсирането и последващата му отмяна.

„Има Административнопроцесуален кодекс. В него пише кога и как може един административен акт да бъде отменен“, посочи той.

Относно работата на МВР Йорданов заяви, че е рано за окончателни оценки, тъй като институцията е сложна система, която се променя бавно.

„Рано е да се каже, защото е изминал един твърде кратък период от време. МВР е една огромна и тромава система“, каза той.

По думите му реалният критерий за ефективност е повишеното обществено спокойствие.

„Трябва да видим по-голямо спокойствие и по пътищата, и в градовете“, заяви Йорданов.

Той коментира и последните тежки престъпления, като подчерта, че подобни „струпвания“ не са необичайни в различни периоди.

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Йорданов определи случаите с въоръжени престъпни групи като индикатор за липса на контрол.

„Става въпрос за хора, които са безконтролни. Те би трябвало да представляват интерес и за МВР, и за НАП“, каза той.

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Пътна безопасност и разходване на средства

Бившият вътрешен министър коментира и доклад, според който част от средствата от глоби не се използват за пътна безопасност.

По думите му проблемът е в липсата на персонална отговорност.

„Много хора не са си свършили работата. За съжаление ние няма да разберем нито техните имена, нито техните длъжности“, заяви Йорданов.

Йорданов коментира и въвеждането на камери с изкуствен интелект, като заяви, че технологиите могат да намалят корупцията, но не са достатъчни сами по себе си.

„Използването на повече техника неминуемо ще доведе до намаляване на корупцията, но едва ли може да се разчита само на това“, посочи той.

По повод идеята за по-строги наказания за нарушения като липса на колан, Йорданов реагира с ирония.

„Липса на колан и отнемане на шофьорска книжка означава почти никой в България да не кара автомобил повече“, каза той.

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Йорданов подкрепи участието на адвокати в антикорупционната комисия.

„Адвокатите са хора, които познават доста добре и законите, и работата на правоохранителните органи“, посочи той.

По отношение на съдебната реформа той заяви, че предложенията са недостатъчни и че част от идеите на опозицията не са били приети.

„Определено не“, каза Йорданов в отговор на въпроса дали реформата е достатъчна.