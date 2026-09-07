България

Адвокат Марковски за смъртта на Георги Кузев: Важно е да се установи кой е бил тарторът

Ще бъдат подадени различни граждански искове към всеки един от съизвършителите спрямо съучастието му, обясни той

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 10:12
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Н е бих казал, че всички хора, замесени в смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, са с повдигнати обвинения. Това е спекулация на този етап от досъдебното производство. Това заяви адвокат Димитър Марковски пред NOVA.

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По думите му разследващите работят усилено, за да анализират голям обем от доказателства за кратък период от време.

„Основните очевидци на побоя и хората, които са били в района, на този етап са разпитани. Разследването винаги може да установи допълнителни лица, които са минали случайно, забелязали са нещо”, коментира Марковски.

  • Кой е участвал най-активно в побоя

Според адвоката има няколко важни обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени в хода на разследването.

„За нас е важно да се изяснят няколко обстоятелства. Първото е кой е участвал най-активно в побоя. Всички казват, че е колективно мероприятие. Но от правна гледна точка е много важно да се установи кой е тарторът”, каза той.

Марковски обясни, че когато бъде установено кой е имал активна роля и приносът му за настъпването на смъртта на Георги Кузев е по-голям от този на останалите съучастници, той трябва да понесе и най-сериозната санкция.

По думите му има име, което на този етап е изведено пред останалите участници.

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  • Подготвят граждански искове

Адвокатът заяви, че граждански иск не може да бъде предявен в досъдебното производство, но могат да бъдат предприети действия за неговото обезпечаване.

Според Марковски това е важно за интересите на близките на Георги Кузев.

„Това практически унищожава интересите на пострадалите. Сами разбирате, че в досъдебното производство, когато се заяви, че се предявява в процеса граждански иск, всички започват да предприемат действия и да търсят вратички по някакъв начин да се освободят от собствеността, към която може да бъде насочен гражданският иск, за да може да не се реализира граждански иск”, каза той.

Марковски посочи, че вече е предприел действия за обезпечаване на иска, който семейството на Георги ще предяви.

„Надявам се прокуратурата и органите на разследването да ни окажат съдействие по този въпрос. Не съм коментирал конкретни параметри със сестрата на Георги, защото първо момичето най-вероятно ще ми остави това да бъде свързано с моята професионална преценка. Никога досега не е ставало въпрос колко струва животът на нейния брат. Под никаква форма”, заяви адвокатът.

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  • Исковете ще са съобразени с участието на всеки

По думите му ще бъдат подадени различни граждански искове срещу всеки от съизвършителите, като размерът им ще бъде съобразен с участието на конкретния човек.

Марковски заяви, че има достатъчно видеоматериал, който може да помогне за изясняване на действията на всеки от участниците в побоя.

Ако сред извършителите има непълнолетни, гражданските искове се предявяват към техните родители, обясни адвокатът.

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  • Как се определя обезщетението

Марковски коментира и размера на обезщетенията, които съдът присъжда при смърт на близък човек.

„Българинът струва по-малко от един хубав кон. Практиката на съда започна да се ориентира да приближаваме параметри приблизително, но все още далеч от европейския гражданин”, каза той.

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По думите му за млад българин обезщетенията обикновено са между 110 и 130-140 хиляди евро, докато при по-възрастен човек са присъждани суми до 100 хиляди евро.

Той сравни последната сума със стойността на „един хубав западен автомобил”.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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