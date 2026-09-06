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Румънец блъсна патрулка край Велико Търново и избяга в Румъния

Мъжът е ранил двама полицаи, задигнал автомобил и е преминал през „Дунав мост“

6 септември 2026, 21:34
Румънец блъсна патрулка край Велико Търново и избяга в Румъния
Източник: Istock
  • Румънски гражданин, издирван след като блъсна полицейски автомобил край Велико Търново и рани двама полицаи, е успял да избяга в Румъния през „Дунав мост“.
  • След сблъсъка мъжът изоставил автомобила си, откраднал друг от предприятие за алуминиева дограма и потеглил към границата; пътувалата с него румънка е задържана.
  • Разследващите работят по версия, че беглецът е свързан с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци, а международното му издирване продължава.

Повдигнаха обвинения на румънец, опитал се да избяга от полицията при гонка с мигранти

Издирваният румънски гражданин, който блъсна полицейски автомобил и рани двама служители на реда край Велико Търново, е успял да избяга в Румъния. Беглецът е задигнал превозно средство от предприятие за производство на алуминиева дограма в старопрестолния град, след което е преминал през „Дунав мост“ необезпокояван заради облекчените процедури в Шенгенското пространство, предава NOVA.

Екшънът започва денонощие по-рано, когато полицията в Стара Загора предприема преследване на мощен автомобил. След като шофьорът отказва да се подчини на разпорежданията, е поискано съдействие от униформените във Велико Търново.

Повдигнаха обвинения на румънец, опитал се да избяга от полицията при гонка с мигранти

Служителите на реда преграждат пътя в района на „Присовски завои“ с тежкотоварен камион и правят опит да спрат беглеца със стоп палка. В опит да избегне залавянето, водачът връхлита директно върху патрулката. При сблъсъка на полицейския автомобил са нанесени сериозни щети, а двамата полицаи вътре са леко ранени.

След катастрофата мъжът изоставя първоначалното си превозно средство и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство автомобила, задига кола от територията на предприятието и Отпътува в посока „Дунав мост“. Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.

Изнервен румънски шофьор мина през крака на БГ полицай

Жената, която е пътувала с беглеца - също румънска гражданка, е задържана от органите на реда на мястото на сблъсъка. Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци. Уплашен от организираната полицейска засада, той е предприел рисковата маневра срещу патрулката.

Работата по установяването на местонахождението му и международното му издирване продължават.

Източник: NOVA    
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