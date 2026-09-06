Илияна Йотова от Пловдив: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света

Илияна Йотова заяви в Пловдив, че 6 септември 1885 г. е съдбоносна дата, на която България отново се утвърждава на географската карта и възстановява националното си единство.

На този ден е провъзгласено Съединението на Княжество България и Източна Румелия, посрещнато с масови тържества и възгласи в Пловдив.

Президентът определи Съединението като един от най-радостните дни в българската история – революция и израз на щастието на българския народ.

Плевнелиев: Да не забравяме, че съединението прави силата

Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни. Това заяви в Пловдив президентът Илияна Йотова в словото си по случай 141 години от Съединението на България.

Сред присъстващите на церемонията бяха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът Румен Радев.

Съдбоносното утро на 6 септември 1885 г. тържественият звън на камбаните пробужда Пловдив. Могъщо „Ура“ от хиляди гърла разтърсва площада пред конака и възвестява на целия свят прогласеното и жадуваното от един народ Съединение на Княжество България и Източна Румелия, припомни историческите факти Йотова.

Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ, подчерта президентът.

„След Берлинския конгрес в Княжество България, в Източна Румелия, в Македония, в българските градове и села, българският народ има една обща болка – разсечената ни родина, разсечената България, и не приема съдбата си и не се примирява, защото е по-голям от великите сили“, отбеляза в словото си Йотова. Великите сили са малки пред величието на българския народ, добави тя. Високият дух на Българското възраждане, на национално-освободителните ни войни, на вярата и на триумфа от Освободителната война – всичко това е още живо, посочи Йотова относно събитията около Съединението.

„Първи бяха героите от Кресна и Разлог. От цялата ни родина, от всички разкъсани български земи хиляди хора се събраха, обединени от гнева, от несправедливостта, обединени от изгубените надежди и от онова вечно копнение на българите да бъдат единни и заедно. Времена, в които управници и народ бяха в едно, защото си искаха държавата, искаха си родината, обединена и силна. Оттук нататък нямаше да има граници, които да не могат да бъдат преминати на разединеното ни отечество“, заяви президентът. Йотова отбеляза, че впоследствие се сбъдна пророчеството на Апостола на Свободата Васил Левски за обединение въпреки различията и въпреки разликите във вяра и в народност.

Българските герои, които направиха Съединението, не пишеха само собствените си биографии, не ламтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България. Българското Съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави правителства и империи да се съгласят със Съединението на българите, заяви Йотова.

6 неща, които са се случили на 6 септември

Много са поуките, много са изводите от тези паметни дни на септември 1885 г. Те ще следват дългата ни история в годините, подчерта държавният глава. И подчерта, че това е история на величие и трагизъм, на слава и героизъм.

От Пловдив нашите предци започнаха да създават и затвърждават българската държавност, каза Йотова. По думите ѝ това е началото, което е било завещано на идните поколения. Според нея всяка история има своите предизвикателства и трудности, но трябва да се търси единението.

Нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие, отправи апел Йотова, подчертавайки, че това е бил заветът на борците за Съединението.

Президентът каза, че посланието на сградата наНародното събрание „Съединението прави силата“ не са само думи, а е изстраданата българска съдба. „Това е нашето послание към поколенията напред“, смята Йотова. Според нея това е и клетвата да бъдем заедно – да си подадем ръка, когато някой има нужда, както и да вървим напред в името на родината и на отечеството.

„Нашето време днес също иска съгласие. Ние сме различни, но нека тези разлики да бъдат за доброто и в разговор и в диалог да вземем най-добрите решения за България“, призова Йотова. Тя каза, че е убедена, че ще се върне доверието в страната ни и в институциите, а също и между хората. Най-голямото богатство сме ние, хората на България, отправи посланието си Йотова.

„Българите имаме такъв огромен потенциал. Толкова много можем. Толкова много таланти. Погледнете младите ни хора - вземат едни от първите места по целия свят“, подчерта държавният глава. И добави, че няма загубено поколение на страната, защото всеки българин е важен и полезен.

„И днес, когато нашите предци ни показаха как се прави държава, как се прави държавотворство, нека този спомен да не бъде само памет, а да се вижда в делата ни - делата ни за една достойна, велика и горда България“, заяви също президентът.

Илияна Йотова завърши словото си с думите: „Поклон пред дейците на Съединението! Да живее Отечеството!“