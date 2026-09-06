141 години от Съединението: С тържествена заря завърши честването в Пловдив

Кметът Костадин Димитров подчерта, че Съединението от 6 септември 1885 г. е самостоятелно българско дело, постигнато въпреки дипломатическия и политическия натиск.

Той открои свободолюбивия, предприемчив и европейски дух на тогавашния Пловдив като ключова част от характера на града и днес.

Годишнината беше отбелязана с тържествена заря-проверка пред паметника на Съединението, военни формирования и поднасяне на венци от институции и граждани.

Илияна Йотова от Пловдив: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света

Преди 141 години пловдивчани промениха историята, от нас зависи каква история пишем днес, каза в словото си кметът на Пловдив Костадин Димитров по време на тържествената заря проверка на площад „Съединение“. Той подчерта, че 6 септември 1885 г. е денят, в който Пловдив става не просто център на историята, а я създава.

Димитров припомни тежките решения на Берлинския конгрес, които оставят българските земи разпокъсани. Източна Румелия, чиято столица е Пловдив, се развива по пътя на модернизацията и демокрацията и става пример за религиозна, политическа и културна толерантност, каза Димитров. Той посочи, че в града тогава са гарантирани основните права - свободата на словото и печата, на събранията, вероизповеданията, равенството пред закона и правото на собственост, и Пловдив започва да впечатлява Европа.

Пловдив от онези години е град на образовани и предприемчиви хора, с европейски дух и силно българско съзнание, но въпреки постигнатото пловдивчани не забравят голямата национална цел - Съединението, подчерта кметът. По думите му пътят не е лек, преминава през дипломатически натиск, политически сблъсъци и трудности, но надделява убеждението че то трябва да се самостоятелно, българско дело. Димитров говори за Българския таен централен революционен комитет, решението му за Съединението на Княжество България и Източна Румелия и мирното осъществяване на историческия акт на 6 септември 1885 г.

Едно изкуствено разделение е отхвърлено по волята на българите, каза кметът и допълни, че в този ден се крие много от характера на Пловдив - свободолюбие и разум, дързост и предприемчивост, способност различни хора да застават зад една голяма цел. "Пловдив никога не е бил град, който живее само със славата на своето минало. Той е град с хилядолетна история, който винаги гледа напред. Такъв е бил тогава, такъв е и днес - град на културата и свободния дух, на знанието и труда, на хора които създават, който расте и не променя характера си", каза още кметът на града.

На събитието присъстваха от министър-председателят Румен Радев, председателят на Народната събрание Михаела Доцова, началникът на отбраната Емил Ефтимов, Пловдивският митрополит Николай, областният управител на Пловдив Георги Янев, председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов, народни представители командири на военни формирования, представители на местната власт, обществени организации, признателни граждани.

Пред паметника на Съединението бяха поставени венци и цветя от институции, родолюбиви организации и признателни граждани.

Във вечерната заря проверка участваха представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята бе бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

Вижте повече в нашата галерия: