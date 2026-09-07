Слънце и до 31° в началото на седмицата, утрото ще е хладно

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Н овата седмица започва със слънчево време, но утрото ще е хладно. В понеделник вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб.

Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София - около 28°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието

ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.



През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите бавно ще се повишават.