България

Остър спор между представители на комитетите на Гюров и Йотова за президентския вот

Ще има ли нова дясна номинация или формацията на Бойко Борисов ще подкрепи друг участник в надпреварата?

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 10:35
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П резидентските избори не бива да бъдат представяни като предварително решени, а кандидатите трябва да получат възможност за реален дебат за бъдещето на институцията. Около тази теза се обединиха писателят Радослав Бимбалов, част от инициативния комитет за издигането на Андрей Гюров за президент, и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, част от инициативния комитет за кандидатурата на Илияна Йотова. Двамата коментираха предстоящия вот в ефира на NOVA.

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Каракачанов заяви, че на избори винаги са възможни изненади, но според него по-важният въпрос е дали кампанията ще успее да мотивира повече хора да гласуват.

„По време на лов и на избори може да има всякакви изненади. Важното е в тази кампания хората да чуят кандидатите и да бъдат убедени да гласуват“, каза той.

По думите му ниската избирателна активност е тревожен знак за отношението на обществото към изборния процес. Каракачанов даде за пример Германия, където активността надхвърля 70%, и призова предстоящата кампания да бъде по-позитивна и да не се превръща в поредното противопоставяне „всеки срещу всеки“.

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„Очаквам в тази кампания повече позитивна енергия, а не типичното от последните 10-15 години - всеки плюе другия и никой не слуша отсрещната страна“, заяви лидерът на ВМРО.

Според него външнополитическите теми ще присъстват в кампанията, но те не трябва да изместват основния въпрос - кой ще защитава интересите на България.

„Имам чувството, че на тези избори като че ли ще избираме президент на Украйна или на Русия. Ние избираме президент на България“, подчерта Каракачанов.

Радослав Бимбалов от своя страна разкритикува внушенията, че изходът от президентските избори вече е предрешен.

„Последните дни слушам този наратив, който започва да набъбва - че едва ли не изходът от тези избори е предопределен. Смятам, че това е изключително нечестно“, заяви той.

Според Бимбалов подобно говорене е несправедливо както към избирателите, така и към самите кандидати. По думите му те трябва да получат възможност да изложат вижданията си в открит дебат.

„Трябва да дадем възможност на кандидатите да влязат в открит дебат, да изложат своите тези и своята визия за това как трябва да изглежда президентската институция, а българите да вземат едно наистина осмислено решение“, каза той.

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Бимбалов отхвърли и тезата, че основният избор пред страната е между Изтока и Запада.

„Българите много отдавна са направили своя избор къде се намира България. Такъв избор не съществува пред нас в момента“, заяви писателят.

По думите му по-същественият въпрос е дали бъдещият държавен глава ще бъде политически независим и ще може да действа като реален коректив на управляващите.

Каракачанов обаче посочи, че в най-новата история на България е имало случаи, в които президентът и управляващото мнозинство произхождат от една и съща политическа среда, без това непременно да обезсмисля разделението между институциите.

„Имали сме всякакви комбинации през последните 35 години - Петър Стоянов беше президент при управлението на Иван Костов, Георги Първанов беше президент при Сергей Станишев. Това не ги правеше зависими институции“, каза той.

Лидерът на ВМРО подчерта, че за него основният критерий за бъдещия президент е отношението към българските национални интереси.

„Бъдещият президент и вицепрезидент трябва да са хора с опит, уравновесени, спокойни и способни трезво да преценяват реалния интерес на България“, заяви Каракачанов.

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По думите му на фона на войната в Украйна и напрежението в Близкия изток светът се движи към все по-опасно глобално противопоставяне.

„Въпросът е дали в един голям конфликт ние като държава ще успеем да съхраним живота и здравето на нацията и териториалната цялост на България“, заяви той.

Бимбалов посочи, че ролята на президентската институция през последните години значително е нараснала и вече трудно може да бъде разглеждана като преимуществено церемониална.

Според него именно затова президентската институция трябва да бъде поверена на човек, на когото обществото може да има доверие не само като представително лице, но и при вземането на решения.

Двамата гости влязоха и в спор как трябва да бъде дефиниран българският национален интерес. Каракачанов го определи като „оцеляване на българската нация и нейния просперитет“.

„Последните 30 години ние сме най-бързо изчезващата нация. Имаме демографска катастрофа. Национален интерес е защитата на българите в България и на онези, които по исторически причини са останали извън нейните граници“, заяви той.

Като други елементи посочи по-високия жизнен стандарт, сигурността на гражданите и недопускането България да бъде въвличана в чужди конфликти.

Бимбалов попита Каракачанов дали членството на страната в Европейския съюз и НАТО също е част от този национален интерес. Лидерът на ВМРО отговори утвърдително. „Винаги съм бил за членството на България в НАТО и Европейския съюз. Европа, когато е обединена, е по-силна“, заяви Каракачанов, но отправи критики към начина, по който според него ЕС се управлява през последните години.

Като едно от най-силните качества, които очаква от Андрей Гюров, Бимбалов посочи способността на президента да създава усещане за сигурност, вместо да насажда страх.

„Обединителят на нацията трябва да дава сигурност. Едно нещо, което не бива да прави, е да връчва страх. Президентът трябва да излъчва увереност, че сме на правилното място и с правилните съюзници“, каза той.

Каракачанов възрази, че и неговото разбиране за държавния глава е той да бъде „разумен, грамотен и уравновесен“, но отправи критики към част от позициите на президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

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Лидерът на ВМРО заяви, че очаква бъдещият президент да участва във формулирането и отстояването на ясна българска позиция навън.

„Очаквам българската позиция първо да бъде формулирана в София – от нашите политици, а дай Боже и държавници. И когато сме определили своя национален интерес, да го отстояваме пред всички“, каза Каракачанов.

Радослав Бимбалов и Красимир Каракачанов коментираха как евентуални кандидатури на „Възраждане“ и ГЕРБ биха променили президентската надпревара.

Бимбалов подчерта, че двойката Андрей Гюров - Георги Кандев не е партийна кандидатура и според него позициите на отделните партии не бива да бъдат водещи за кампанията им.

Той отхвърли и тезата, че основната критика към Илияна Йотова е свързана с предполагаема прокремълска линия. 

По думите му основното му притеснение е друго - възможната зависимост на президентската институция от изпълнителната власт заради дългогодишното политическо партньорство между Йотова и премиера Румен Радев.

Каракачанов отхвърли подобни опасения и припомни, че през последните десетилетия българските президенти в различна степен са се еманципирали от политическите сили, които са ги издигали.

Двамата коментираха и все още неясната стратегия на ГЕРБ. Според Бимбалов лидерът на партията Бойко Борисов традиционно оставя решенията си за края на кампанията. „Господин Борисов се включва в изборите в продълженията, ако използвам неговия футболен език. До последния момент няма да знаем как ще реши да реагира“, каза той.

Каракачанов също не изключи възможността ГЕРБ в последния момент да подкрепи вече заявена или нова кандидатура. Според него друг вариант е партията да не издигне собствен претендент.

„Борисов не обича да губи. Не го подценявайте. Не е изключено в последния момент ГЕРБ да подкрепи някаква кандидатура“, заяви Каракачанов.

По отношение на евентуален силен кандидат на „Възраждане“ той смята, че това не би трябвало да промени стратегията на Илияна Йотова.

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Според него противопоставянето по оста „Русия - Украйна“ е вредно за кампанията и допълнително разделя обществото. Той подчерта, че България вече е направила стратегическия си избор чрез членството в НАТО и Европейския съюз.

Бимбалов също призова да се избягват етикети като „жълтопаветни“ и „умни и красиви“, защото според него подобен език задълбочава разделението. „Това разделение е едно от най-лошите неща, които си причинихме. Имаме нужда да изберем достоен президент, който да бъде лице на България и обединител на нацията“, каза той.

В края на разговора Бимбалов обобщи избора като сблъсък не между Изтока и Запада, а „между модерност и ретроградност“.

Каракачанов заяви, че за него основният въпрос е дали президентската институция ще бъде оглавена от хора „с опит, компетентни, грамотни, уравновесени и способни трезво да вземат решения в интерес на България“.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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