Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Случаят е безпрецедентен, такова насилие от непълнолетни не съм виждал

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„Почти 25 години се занимавам с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен. Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица за моята дългогодишна практика не съм виждал“.

Това заяви адвокат Димитър Марковски в ефира на NOVA. Той представлява семейството на 37-годишния Георги Кузев, който беше убит в Пловдив.

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По думите му подобно поведение не възниква внезапно.

„Във всички случаи един убиец се създава с времето. Той може да има и някои предпоставки. Още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито и да е възпитателни мерки и създаване на добродетели превръщат едни младежи в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправка и корекция на поведение“, каза Марковски.

Адвокатът още не се е запознал с материалите по делото

Марковски уточни, че все още не се е запознал с материалите по разследването.

„В последствие ще подам молба до наблюдаващия прокурор това да се случи в един малко по-късен момент. Принципно, чисто процедурно има специален момент, в който самото разследване, след като събере всички материали и доказателства, ще ни предостави тази възможност да се запознаем с материалите по делото“, обясни той.

Адвокатът посочи, че се е ориентирал в ситуацията по публично оповестените мотиви на окръжния съдия в Пловдив, с които са определени първоначалните мерки за неотклонение „задържане под стража“.

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„Доказването на жестокостта няма да е трудно“

Според Марковски прокуратурата в Пловдив няма да срещне сериозни затруднения при доказването на авторството на престъплението, както и на квалифициращите обстоятелства по обвинението.

Той обърна внимание на твърденията, че Георги Кузев е бил подложен на продължителен побой.

„Особено мъчителният и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед са лесно доказуеми. Самият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час, говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си“, заяви адвокатът.

По думите му и обстоятелството за „особена жестокост“ може да бъде доказано с данните от съдебномедицинската експертиза.

„Резултатите от изготвеното съдебномедицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток“, добави той.

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„Ловът на педофили“ не е работа на тийнейджъри

Марковски коментира и версията, че непълнолетните са организирали среща с Георги Кузев като част от т.нар. „лов на педофили“.

„Този „лов на педофили“ не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това тежко явление“, заяви адвокатът.

Той категорично отхвърли твърденията, че Георги Кузев е бил педофил.

„В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, което си е търсело приятелка. Това, че е имал контакт с лице, което се представя за 15-годишно, не го прави педофил. Това, че той е имал намерение да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил“, уточни Марковски.

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Адвокатът допуска предумишлено убийство

Според него трябва да бъде изследвано и обстоятелството дали срещата не е била част от предварително организиран план.

„Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият“, каза Марковски.

По думите му това би могло да доведе до допълнително обвинение, ако бъдат събрани достатъчно доказателства, че убийството е било предварително планирано.

Марковски: Наказанието от 12 години е изключително ниско

Адвокатът коментира и наказателната политика при тежки престъпления, извършени от непълнолетни.

„Струва ми се, че се очертава една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас. Подобен вид престъпления, убийства, извършени от непълнолетни, в последните години има изключително завишаване на процента, затова може да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието“, заяви той.

По думите му предвиденото наказание от 12 години е „изключително ниско“.

Каква отговорност носят родителите

Марковски коментира и въпроса за отговорността на родителите на непълнолетните обвиняеми.

„Родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като не участват в самото престъпление. Те ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца“, обясни адвокатът.