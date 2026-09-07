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Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

Ваксините са адаптирани към очакваните варианти, кои са симптомите и кога има най-голям риск от заразяване

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 10:59
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Т ри основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през предстоящия сезон, а наличните ваксини са адаптирани към тях. Това обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA.

С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции. Характерните за лятото заболявания обаче няма да изчезнат напълно.

„Те просто ще намалеят като количество, но ще продължат да съществуват“, уточни специалистът.

  • Три основни варианта на грипа

Доц. Вълков обясни, че грипният вирус е сред най-изменчивите и може да претърпява промени дори в рамките на един сезон.

През тази зима се очаква да циркулират три основни варианта - два от тип А и един от тип В. По-съществена промяна има при варианта A(H3N2), но ваксините за сезон 2026/2027 са съобразени и с него.

„Успокояващото е, че новите варианти на ваксината са изцяло адаптирани и към тези нови варианти на грипния вирус“, подчерта инфекционистът.

  • Кои хора ще могат да се ваксинират безплатно

През тази година безплатна имунизация е предвидена и за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. При наличие на определени придружаващи заболявания възрастовият обхват може да бъде разширен до 17 години.

Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години.

Специалистът обясни, че преболедуването от един вариант на грипа изгражда най-силен имунитет именно срещу него, но не осигурява същата защита срещу останалите варианти.

„Точно това е същината на ваксината - тя съдържа трите очаквани варианта, за да се изгради защита едновременно срещу тях, посочи той.

  • Кога се очакват първите случаи

Обикновено първите случаи на грип се регистрират в началото на зимния сезон, но точният момент е различен всяка година.

Доц. Вълков припомни, че през миналия сезон първите случаи са се появили по-рано от обичайното.

Един болен от грип може средно да зарази между един и двама души, като при определени обстоятелства броят може да достигне до трима, обясни още инфекционистът.

  • Какви ваксини ще има

Доц. Вълков подчерта и ползата от ваксинацията. По думите му данните за миналата година показват поне 50% намаляване както на заболеваемостта, така и на хоспитализациите вследствие на грип сред ваксинираните.

„Ползите от тази ваксина са огромни“, заяви специалистът.

През този сезон ще има различни видове противогрипни ваксини, включително назални. Ще бъде налична и РНК базирана ваксина, предназначена за хора над 50-годишна възраст.

  • Как да разпознаем грипа

Инфекционистът напомни и характерните признаци, по които грипът може да бъде разпознат.

„Запазената му марка е изключително острото начало. В рамките само на няколко часа грипът удря с пълната си сила“, обясни доц. Вълков.

Сред основните симптоми са висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото и кашлица.

В началото кашлицата обикновено е суха и мъчителна, а впоследствие може да стане влажна.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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