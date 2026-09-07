Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

Т ри основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през предстоящия сезон, а наличните ваксини са адаптирани към тях. Това обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA.
С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции. Характерните за лятото заболявания обаче няма да изчезнат напълно.
„Те просто ще намалеят като количество, но ще продължат да съществуват“, уточни специалистът.
- Три основни варианта на грипа
Доц. Вълков обясни, че грипният вирус е сред най-изменчивите и може да претърпява промени дори в рамките на един сезон.
През тази зима се очаква да циркулират три основни варианта - два от тип А и един от тип В. По-съществена промяна има при варианта A(H3N2), но ваксините за сезон 2026/2027 са съобразени и с него.
„Успокояващото е, че новите варианти на ваксината са изцяло адаптирани и към тези нови варианти на грипния вирус“, подчерта инфекционистът.
- Кои хора ще могат да се ваксинират безплатно
През тази година безплатна имунизация е предвидена и за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. При наличие на определени придружаващи заболявания възрастовият обхват може да бъде разширен до 17 години.
Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години.
Специалистът обясни, че преболедуването от един вариант на грипа изгражда най-силен имунитет именно срещу него, но не осигурява същата защита срещу останалите варианти.
„Точно това е същината на ваксината - тя съдържа трите очаквани варианта, за да се изгради защита едновременно срещу тях“, посочи той.
- Кога се очакват първите случаи
Обикновено първите случаи на грип се регистрират в началото на зимния сезон, но точният момент е различен всяка година.
Доц. Вълков припомни, че през миналия сезон първите случаи са се появили по-рано от обичайното.
Един болен от грип може средно да зарази между един и двама души, като при определени обстоятелства броят може да достигне до трима, обясни още инфекционистът.
- Какви ваксини ще има
Доц. Вълков подчерта и ползата от ваксинацията. По думите му данните за миналата година показват поне 50% намаляване както на заболеваемостта, така и на хоспитализациите вследствие на грип сред ваксинираните.
„Ползите от тази ваксина са огромни“, заяви специалистът.
През този сезон ще има различни видове противогрипни ваксини, включително назални. Ще бъде налична и РНК базирана ваксина, предназначена за хора над 50-годишна възраст.
- Как да разпознаем грипа
Инфекционистът напомни и характерните признаци, по които грипът може да бъде разпознат.
„Запазената му марка е изключително острото начало. В рамките само на няколко часа грипът удря с пълната си сила“, обясни доц. Вълков.
Сред основните симптоми са висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото и кашлица.
В началото кашлицата обикновено е суха и мъчителна, а впоследствие може да стане влажна.