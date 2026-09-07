Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

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Т ри основни варианта на грипния вирус се очаква да циркулират през предстоящия сезон, а наличните ваксини са адаптирани към тях. Това обясни инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA.

С настъпването на по-студените месеци се очаква да започнат да преобладават въздушно-капковите инфекции. Характерните за лятото заболявания обаче няма да изчезнат напълно.

„Те просто ще намалеят като количество, но ще продължат да съществуват“, уточни специалистът.

Три основни варианта на грипа

Доц. Вълков обясни, че грипният вирус е сред най-изменчивите и може да претърпява промени дори в рамките на един сезон.

През тази зима се очаква да циркулират три основни варианта - два от тип А и един от тип В. По-съществена промяна има при варианта A(H3N2), но ваксините за сезон 2026/2027 са съобразени и с него.

„Успокояващото е, че новите варианти на ваксината са изцяло адаптирани и към тези нови варианти на грипния вирус“, подчерта инфекционистът.

Кои хора ще могат да се ваксинират безплатно

През тази година безплатна имунизация е предвидена и за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. При наличие на определени придружаващи заболявания възрастовият обхват може да бъде разширен до 17 години.

Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години.

Специалистът обясни, че преболедуването от един вариант на грипа изгражда най-силен имунитет именно срещу него, но не осигурява същата защита срещу останалите варианти.

„Точно това е същината на ваксината - тя съдържа трите очаквани варианта, за да се изгради защита едновременно срещу тях“, посочи той.

Кога се очакват първите случаи

Обикновено първите случаи на грип се регистрират в началото на зимния сезон, но точният момент е различен всяка година.

Доц. Вълков припомни, че през миналия сезон първите случаи са се появили по-рано от обичайното.

Един болен от грип може средно да зарази между един и двама души, като при определени обстоятелства броят може да достигне до трима, обясни още инфекционистът.

Какви ваксини ще има

Доц. Вълков подчерта и ползата от ваксинацията. По думите му данните за миналата година показват поне 50% намаляване както на заболеваемостта, така и на хоспитализациите вследствие на грип сред ваксинираните.

„Ползите от тази ваксина са огромни“, заяви специалистът.

През този сезон ще има различни видове противогрипни ваксини, включително назални. Ще бъде налична и РНК базирана ваксина, предназначена за хора над 50-годишна възраст.

Как да разпознаем грипа

Инфекционистът напомни и характерните признаци, по които грипът може да бъде разпознат.

„Запазената му марка е изключително острото начало. В рамките само на няколко часа грипът удря с пълната си сила“, обясни доц. Вълков.

Сред основните симптоми са висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото и кашлица.

В началото кашлицата обикновено е суха и мъчителна, а впоследствие може да стане влажна.