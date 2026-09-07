Заловената дрога край Бургас: Решават дали да оставят шофьора на камиона за постоянно в ареста

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МВР и прокуратурата се очаква да дадат повече информация за заловения камион с голямо количество наркотик на изхода на Бургас в посока Созопол. Акцията е проведена в петък вечерта, а за нея пръв съобщи във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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По първоначална информация в превозното средство са били укрити 238 пакета с марихуана и над 110 килограма кокаин. Според данните до момента наркотикът е бил предназначен за Турция.

Шофьорът на камиона е задържан. Днес Окръжният съд в Бургас трябва да разгледа искането за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

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Очаква се на брифинг разследващите да разкрият подробности за операцията, начина, по който наркотиците са били укрити в камиона, както и за произхода и крайната им дестинация.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.