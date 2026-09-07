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Изключвате ли рутера, когато тръгвате на почивка? Може да е грешка

Мнозина изключват рутера си, за да спестят ток или от безопасност. Понякога това води до срив в мрежата, спиране на смарт устройства и забавяне на автоматичните актуализации. Вижте защо е по-добре да го оставите включен

7 септември 2026, 07:18
Изключвате ли рутера, когато тръгвате на почивка? Може да е грешка
Източник: iStock Photos/Getty Images

И зключвате телевизора, бойлера, зарядните, лампите... А рутера? Ако никой няма да е вкъщи, логично е да решите, че няма причина той да работи.

Само че в някои домове рутерът вече не е просто устройството, което ни осигурява интернет.

И ако сте свикнали преди всяко пътуване да изключвате всичко от контактите, има една подробност, която е добре да проверите.

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Кога рутерът спокойно може да остане изключен по време на почивката и кога това може да прекъсне работата на други устройства вкъщи.

Наистина ли нямаме нужда от интернет, докато ни няма?  

Ако в дома няма да останат свързани устройства и няма да използвате дистанционно никаква техника, изключването на рутера за няколко дни обикновено не е проблем.

Но днес все повече неща вкъщи разчитат на интернет, дори когато самите ние не сме там.

Камери за наблюдение, аларми, умни контакти, датчици, отоплителни системи и други устройства могат да използват мрежата, за да изпращат известия или да бъдат управлявани от разстояние.

Така например може да сте оставили камера, за да проверявате дома си през телефона. Ако рутерът е изключен, камерата няма да има интернет връзка и няма как да ви изпрати информация, когато сте далеч.

Същото важи и за други устройства, които сте свикнали да управлявате от телефона.

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Затова преди да извадите щепсела, си струва да помислите не само кой ще използва Wi-Fi, а какво вкъщи разчита на него.

А може ли рутерът просто да си работи постоянно?  

Да. Рутерите са проектирани да работят продължително, а за много домакинства няма практическа причина да бъдат изключвани всеки ден.

Има и още един момент, който лесно пропускаме. При някои устройства софтуерът и защитата се актуализират автоматично. Ако рутерът е изключен, тези актуализации няма как да се извършат, докато устройството не бъде включено отново.

Това не означава, че няколко дни без ток ще повредят рутера. Нито означава, че трябва да го оставяме включен независимо от всичко.

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Просто решението зависи от това какво остава да работи в дома.

Ако заминавате за седмица и вкъщи няма камери, умни устройства или друга техника, която трябва да бъде свързана с интернет, можете да изключите рутера заедно с останалата техника.

Ако обаче разчитате на него за наблюдение, аларма или дистанционно управление, изключването му може да означава, че тези функции ще престанат да работят.

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Има и още една причина да не правим всичко по навик. Спестената електроенергия от изключването на един рутер за няколко дни обикновено не е голямата печалба, която си представяме. По-важно е да знаем дали устройството има работа, докато нас ни няма.

ФОКУС ви напомня, че преди да изключите техниката, проверете какво всъщност сте оставили да работи у дома.

Източник: Фокус    
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