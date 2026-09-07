България

Борбата с пожара над село Антон продължава

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 08:38
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П родължава борбата с пожара в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон. Огънят е на около 1800 метра надморска височина, където горят клекове, хвойна и сухи треви.

Пожарът над село Антон се разгаря отново, пламъците тръгнаха към боровата гора

Пожарът се разгоря отново в неделя, като основните фактори за разпространението на пламъците са силният вятър и сравнително високите за сезона температури. Заради труднодостъпния и пресечен терен гасенето на високопланинския пожар е особено сложно.

Източник: Община Антон

Към момента няма пряка опасност за населените места в района. Ситуацията обаче остава под наблюдение заради метеорологичните условия, които могат да доведат до бързо разпространение на огъня, предава NOVA.

  • Как е започнал пожарът

По първоначални данни предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас. На мястото, откъдето се предполага, че са тръгнали пламъците, са били забелязани берачи на боровинки.

Причините за пожара все още се изясняват, като предстои да бъде установено дали човешка небрежност действително е довела до възникването на огъня.

Пожарите в планинските райони са особено опасни през периоди на сухо време, тъй като сухата растителност и вятърът могат бързо да разнесат пламъците.

Горски пожар пламна в Стара планина над село Антон

  • Гасенето е затруднено от терена

Работата на пожарникарите и останалите екипи е затруднена от голямата надморска височина и липсата на лесен достъп до огнището. При подобни пожари често се налага действията да се извършват на ръка, тъй като тежката противопожарна техника не може да достигне до всички засегнати участъци.

Основната цел е огънят да бъде локализиран и да не се допусне разрастването му към други части на планината. Екипите следят особено внимателно за нови огнища, които могат да възникнат при променящата се посока на вятъра.

Национален парк „Централен Балкан“ е защитена територия с изключително богато биоразнообразие. Районът е местообитание на множество редки и защитени растителни и животински видове, което прави ограничаването на пожара важно не само за безопасността на хората, но и за опазването на природата.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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