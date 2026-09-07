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Тръмп с нова идея: Ню Мексико да стане „Нова Америка“

Губернаторът на щата отхвърли предложението: „Името е наше още отпреди съществуването на САЩ“

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 07:26
Тръмп с нова идея: Ню Мексико да стане „Нова Америка“
Източник: AP/БТА

К ампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на различни места намери неочаквана нова мишена. Той предложи щатът Ню Мексико да бъде преименуван на „Нова Америка“.

Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка

Предложението му беше незабавно отхвърлено от губернатора на щата и идва само дни след като Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езеро Америка“ на фона на търговската война със съседна Канада.

„Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико на Нова Америка. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат. Уау, обичам го!!!“, написа републиканският президент в социалните мрежи.

Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

Белият дом публикува повторно изображение, на което думата „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“, предаде АФП.

Някои американски медии съобщиха, че идеята първоначално е тръгнала като интернет шега.

Кой може да е следващият географски обект, преименуван от Тръмп (ОБЗОР)

Губернаторът на Ню Мексико Мишел Лухан Гришам заяви пред „Фокс Нюз“, че името на щата „не подлежи на обсъждане - то е наше още отпреди съществуването на Съединените щати“.

По думите ѝ Тръмп иска да „отвлече вниманието на американците“ от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.

Това не е първият случай, в който американският президент предлага да бъде променено името на географски обект.

Google Maps смени името на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ след указ на Тръмп

Миналата седмица той предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Протока Тръмп“, докато войната с Иран продължава. Няколко часа по-късно обаче Тръмп намекна, че не е говорил сериозно за подобен план.

През 2025 г., още в първия си ден след завръщането си в Белия дом, Тръмп преименува Мексиканския залив на „Американския залив“ - решение, което беше отхвърлено от Мексико.

Канада също отхвърли опита за преименуване на езерото Онтарио.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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