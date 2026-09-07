Свят

Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си

Няколко дни преди това се разпространи информация, че е получил инсулт

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 08:13
Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени
Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите

Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите
АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол

АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол
Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал
Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта
Ескалация в Ормузкия проток: Иран атакува американски плавателни съдове и заплашва с по-тежки удари

Ескалация в Ормузкия проток: Иран атакува американски плавателни съдове и заплашва с по-тежки удари
Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна
Германия призова ЕС за по-строги ограничения за туристическите визи на руснаци

Германия призова ЕС за по-строги ограничения за туристическите визи на руснаци

Б ившият президент на Куба Раул Кастро се появи публично, за да опровергае слуховете, че е на смъртния си одър. 95-годишният бивш държавен лидер присъства на церемония на кубинската армия, месец след последната му публична поява в Хавана по повод рождения ден на покойния му брат Фидел Кастро, предаде "Франс прес".

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Няколко дни преди появата му публично се разпространи информация, че Раул Кастро е получил инсулт. В интернет дори се появиха съобщения, че е починал.

Кадри от церемонията бяха излъчени няколко пъти през уикенда по държавната кубинска телевизия. На тях Кастро участва в честването на 65-ата годишнина на звено към Министерството на вътрешните работи, което отговаря за личната охрана на кубинските лидери, включително на Фидел Кастро, починал през 2016 г.

Придружаван от внука си, който ръководи личната му охрана, Раул Кастро поздрави няколко ветерани от звеното. Облечен в традиционната си масленозелена униформа, той изглеждаше бодър, показват телевизионните кадри.

След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

  • Все още има влияние в Куба

Раул Кастро беше президент на Куба от 2008 до 2018 г., когато се оттегли от поста заради напредналата си възраст. Той обаче продължи да има значително влияние върху управлението на страната.

През 2021 г. Кастро се оттегли и като първи секретар на управляващата Комунистическа партия – последния му официален пост. С оттеглянето му започна период, в който нито един член на семейство Кастро не участва пряко в управлението на страната.

Въпреки че вече не заема официални длъжности в правителството или партията, Раул Кастро продължава да играе важна роля при вземането на политически решения и се ползва с лоялността на армията.

През лятото кубинското президентство заяви, че Кастро е дал зелена светлина за икономически реформи, насочени към по-голяма роля на пазарните механизми. Целта е страната да се справи с безпрецедентната икономическа криза, задълбочена от натиска на САЩ.

По данни на АФП предложените мерки представляват най-съществената промяна в икономическия модел на Куба от установяването на комунистическата система преди близо седем десетилетия.

САЩ предложиха "нов път" за кубинците

  • Обвиненията от САЩ

През май Раул Кастро беше обвинен от американското правосъдие във връзка със смъртта на четирима американци при свалянето на два малки самолета през 1996 г.

Самолетите са били управлявани от организация на кубински емигранти, противопоставящи се на режима на Фидел Кастро. Те са били свалени от кубинската противовъздушна отбрана, когато Раул Кастро е бил министър на отбраната.

Случаят остава един от най-тежките епизоди в продължилото десетилетия напрежение между Вашингтон и Хавана.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Раул Кастро Куба слухове за смърт Фидел Кастро публична поява САЩ политическо влияние икономически реформи кубинска армия обвинения
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

"Никое зло няма да убегне от погледа ми": Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер с помощта на AI

Заловената дрога край Бургас: Стойността ѝ може да надхвърли 15 млн. евро

Заловената дрога край Бургас: Стойността ѝ може да надхвърли 15 млн. евро

Погребват Ратко Младич в Белград: Очакват се хиляди на церемонията

Погребват Ратко Младич в Белград: Очакват се хиляди на церемонията

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

11 души, сред които две бебета, загинаха при израелски удари в Южен Ливан

11 души, сред които две бебета, загинаха при израелски удари в Южен Ливан

Свят Преди 14 минути

Триетажна жилищна сграда е била разрушена при ударите, а двама служители на спешна помощ са загинали при атака срещу автомобил

Заловиха над 125 000 къса контрабандни цигари в куфари на "Капитан Андреево"

Заловиха над 125 000 къса контрабандни цигари в куфари на "Капитан Андреево"

България Преди 20 минути

Те били пренасяни от баща с двамата му синове

Остър спор между представители на комитетите на Гюров и Йотова за президентския вот

Остър спор между представители на комитетите на Гюров и Йотова за президентския вот

България Преди 1 час

Ще има ли нова дясна номинация или формацията на Бойко Борисов ще подкрепи друг участник в надпреварата?

До 500 евро за ученик: Колко струва подготовката за новата учебна година

До 500 евро за ученик: Колко струва подготовката за новата учебна година

България Преди 2 часа

Раници и униформи поскъпват най-осезаемо, а само покупките от книжарницата могат да достигнат 100 евро

Адвокат Марковски за смъртта на Георги Кузев: Важно е да се установи кой е бил тарторът

Адвокат Марковски за смъртта на Георги Кузев: Важно е да се установи кой е бил тарторът

България Преди 2 часа

Ще бъдат подадени различни граждански искове към всеки един от съизвършителите спрямо съучастието му, обясни той

Най-странните места в Google Maps, които изглеждат твърде необичайни, за да са истина

Най-странните места в Google Maps, които изглеждат твърде необичайни, за да са истина

Любопитно Преди 2 часа

От секретни геометрични шарки в пустинята Гоби до самолет, замръзнал във времето в Арктика: сателитните снимки в Google Maps разкриват невероятни обекти на Земята, които изглеждат като от фантастичен филм

Откриха известен турски актьор мъртъв в дома му

Откриха известен турски актьор мъртъв в дома му

Свят Преди 3 часа

Борбата с пожара над село Антон продължава

Борбата с пожара над село Антон продължава

България Преди 3 часа

„Алея на книгата“ отново превзема София: Над 150 издателства и срещи с любими автори

„Алея на книгата“ отново превзема София: Над 150 издателства и срещи с любими автори

Любопитно Преди 5 часа

Тръмп с нова идея: Ню Мексико да стане „Нова Америка“

Тръмп с нова идея: Ню Мексико да стане „Нова Америка“

Свят Преди 5 часа

Губернаторът на щата отхвърли предложението: „Името е наше още отпреди съществуването на САЩ“

ЦИК започва регистрацията на инициативните комитети за президентските избори

ЦИК започва регистрацията на инициативните комитети за президентските избори

България Преди 5 часа

Крайният срок за подаване на заявление е до 17:00 ч. на 14 септември

Изключвате ли рутера, когато тръгвате на почивка? Може да е грешка

Изключвате ли рутера, когато тръгвате на почивка? Може да е грешка

Любопитно Преди 5 часа

Мнозина изключват рутера си, за да спестят ток или от безопасност. Понякога това води до срив в мрежата, спиране на смарт устройства и забавяне на автоматичните актуализации. Вижте защо е по-добре да го оставите включен

От страх от харчене на пари до номофобия: Какво казва науката за 6 от най-странните фобии

От страх от харчене на пари до номофобия: Какво казва науката за 6 от най-странните фобии

Любопитно Преди 5 часа

Сърцето бие учестено, дланите се изпотяват, а желанието да избягате е непреодолимо. Фобията не е просто уплаха, а реакция на мозъка към въображаема заплаха. Вижте защо възникват тези състояния и как науката помага да си върнем контрола

DW: Нов световен ред, който няма да е доминиран от Запада?

DW: Нов световен ред, който няма да е доминиран от Запада?

Свят Преди 5 часа

Създава ли се нов многополюсен световен модел, който да не е вече доминиран от Запада? В процеса на тези промени някои страни навярно ще спечелят, но други могат и много да загубят. Накъде върви светът?

Слънце и до 31° в началото на седмицата, утрото ще е хладно

Слънце и до 31° в началото на седмицата, утрото ще е хладно

България Преди 5 часа

В понеделник вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб

Оспорван сблъсък постави началото на звездните битки в “Игри на волята”

Оспорван сблъсък постави началото на звездните битки в “Игри на волята”

България Преди 13 часа

Първите отпаднали от LactoFlor - Битка на звездите - Георги Гешев и Радостина Радва, дадоха интервю в подкаста “След Игрите”

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Нов триумф: Георги Господинов спечели наградата „Жан Моне“ за европейска литература

Edna.bg

8 знака, които издават, че още си падаш по бившия

Edna.bg

Никола Цолов: Има дни като тези - приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме

Gong.bg

От Левски пожелаха много здраве и успехи на спортния директор Георги Костадинов

Gong.bg

Между 250 и 500 евро струва подготовката на ученик за новата учебна година

Nova.bg

Да откриеш светлина в мрака: Лера Лин за музиката, която лекува, „Истински детектив“ и живота отвъд успеха

Nova.bg