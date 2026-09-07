Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си

Уиткоф и Къшнър се срещнаха с Путин в Москва за мирни преговори за Украйна

Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Б ившият президент на Куба Раул Кастро се появи публично, за да опровергае слуховете, че е на смъртния си одър. 95-годишният бивш държавен лидер присъства на церемония на кубинската армия, месец след последната му публична поява в Хавана по повод рождения ден на покойния му брат Фидел Кастро, предаде "Франс прес".

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Няколко дни преди появата му публично се разпространи информация, че Раул Кастро е получил инсулт. В интернет дори се появиха съобщения, че е починал.

🇨🇺 El expresidente cubano Raúl Castro reapareció hoy en público en La Habana para acallar los intensos rumores de los últimos días que aseguraban que estaba muerto, intubado o bajo soporte vital. pic.twitter.com/50xt5n8ngy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Кадри от церемонията бяха излъчени няколко пъти през уикенда по държавната кубинска телевизия. На тях Кастро участва в честването на 65-ата годишнина на звено към Министерството на вътрешните работи, което отговаря за личната охрана на кубинските лидери, включително на Фидел Кастро, починал през 2016 г.

Придружаван от внука си, който ръководи личната му охрана, Раул Кастро поздрави няколко ветерани от звеното. Облечен в традиционната си масленозелена униформа, той изглеждаше бодър, показват телевизионните кадри.

След близо 30 години: САЩ готвят исторически удар срещу Раул Кастро

Все още има влияние в Куба

Раул Кастро беше президент на Куба от 2008 до 2018 г., когато се оттегли от поста заради напредналата си възраст. Той обаче продължи да има значително влияние върху управлението на страната.

През 2021 г. Кастро се оттегли и като първи секретар на управляващата Комунистическа партия – последния му официален пост. С оттеглянето му започна период, в който нито един член на семейство Кастро не участва пряко в управлението на страната.

Въпреки че вече не заема официални длъжности в правителството или партията, Раул Кастро продължава да играе важна роля при вземането на политически решения и се ползва с лоялността на армията.

През лятото кубинското президентство заяви, че Кастро е дал зелена светлина за икономически реформи, насочени към по-голяма роля на пазарните механизми. Целта е страната да се справи с безпрецедентната икономическа криза, задълбочена от натиска на САЩ.

По данни на АФП предложените мерки представляват най-съществената промяна в икономическия модел на Куба от установяването на комунистическата система преди близо седем десетилетия.

САЩ предложиха "нов път" за кубинците

Обвиненията от САЩ

През май Раул Кастро беше обвинен от американското правосъдие във връзка със смъртта на четирима американци при свалянето на два малки самолета през 1996 г.

Самолетите са били управлявани от организация на кубински емигранти, противопоставящи се на режима на Фидел Кастро. Те са били свалени от кубинската противовъздушна отбрана, когато Раул Кастро е бил министър на отбраната.

Случаят остава един от най-тежките епизоди в продължилото десетилетия напрежение между Вашингтон и Хавана.