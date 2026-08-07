България

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Петимата непълнолетни са обвинени в умишлено убийство по хулигански и сексуални подбуди. Прокуратурата иска постоянен арест за всички

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 7 часа / 7 август 2026, 12:30
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П овече от час е продължил побоят над 37-годишния Георги Кузев, който беше убит на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Това съобщи наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова пред журналисти преди началото на заседанието в Окръжния съд в Пловдив.

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На заседанието се разглеждат мерките за неотклонение на петимата непълнолетни, задържани и обвинени за престъплението. Те са привлечени към наказателна отговорност за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, по хулигански и сексуални подбуди.

Съдебното заседание се провежда при закрити врата, тъй като обвиняемите са непълнолетни.

„Убийството е извършено в съучастие“, посочи Трифонова. Тя заяви, че прокуратурата ще настоява и за петимата да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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  • 10 младежи са били задържани

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая. Обвинения са повдигнати на петима от тях – три момчета и две момичета.

Трима от обвиняемите са от Пловдив, а другите двама са от Стара Загора и село Строево.

Адвокат Иван Иванов, който защитава едно от момчетата, коментира пред журналисти причините, които според него са оказали влияние върху поведението на децата.

„Медиите, социалните мрежи, видеоигрите, обществото, неангажираността към някакви занимания, лошата компания – всичко това е дало своето отражение“, каза той.

Източник: БТА

По думите му никой от обвиняемите не е имал намерение да убие мъжа.

„Смятам, че никой от тях не го е направил с намерението да убие“, посочи адвокатът.

Той допълни, че младежите вече осъзнават какво са направили и се разкайват. По думите му решението за извършването на деянието е било взето импулсивно.

Адвокат Иванов заяви още, че неговият клиент е ученик в елитно училище и е от добро семейство.

  • Какво предвижда законът

След редукцията на наказанията за непълнолетни законът предвижда за лицата, навършили 16 години, лишаване от свобода от 5 до 12 години.

За непълнолетните под 16 години наказанието е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Двама от обвиняемите са под 16 години, а останалите трима са навършили 16 години.

  • Среща, уговорена в социалните мрежи

Според прокуратурата младежите са подражавали на групите, представящи се като „ловци на педофили“. В техните представи Георги Кузев е бил такъв.

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По информация на разследването предварително е била уговорена среща в социалните мрежи между по-възрастен мъж и момиче, което се е представяло за 15-годишно. В действителност момичето е било на 17 години.

Срещата е била на Младежкия хълм в Пловдив, където мъжът е бил нападнат.

По време на побоя той е получил изключително тежки травми, сред които разкъсвания на белия и черния дроб, увреждания на бъбрека и черепно-мозъчна травма.

Въпреки тежкото си състояние Кузев е успял сам да слезе от тепето. В следобедните часове е бил открит в подножието му и откаран в болница.

Няколко часа по-късно 37-годишният мъж е починал.

  • Близките му настояват за справедливост

Снощи в Кричим, откъдето е жертвата, се проведе бдение в памет на Георги Кузев.

Неговите близки бяха категорични, че твърденията, че той е бил педофил, са нелепи. Те настояха за справедливост и за най-тежки наказания за виновните.

Предстои съдът да се произнесе по исканията на прокуратурата за мерките за неотклонение на петимата непълнолетни.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
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