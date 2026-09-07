България

До 500 евро за ученик: Колко струва подготовката за новата учебна година

Раници и униформи поскъпват най-осезаемо, а само покупките от книжарницата могат да достигнат 100 евро

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 10:27
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Д ни преди първия звънец започна трескавото пазаруване за новата учебна година. Между 250 и 500 евро достига подготовката за един ученик тази есен в зависимост от класа и изискванията на училището.

Най-сериозен ръст на цените се отчита при раниците и училищните униформи, докато при канцеларските материали цените до голяма степен се запазват спрямо миналата година.

  • Подготовката започва месец по-рано

Бъдещият четвъртокласник Боян вече е почти готов за новата учебна година. Майка му разказва, че подготовката започва около месец преди 15 септември.

„Всяка година ни се изпращат списъци от училище доста по-рано. Нямаме определен бюджет, просто гледаме да е снабден с най-важните ежедневни материали, от които ще има нужда през учебната година“, посочи пред NOVA Магдалена Миркова.

По думите ѝ допълнителните разходи за учебни пособия, дрехи и обувки също са сериозно перо в семейния бюджет.

При избора на част от покупките последната дума има самият ученик.

„Аз си избирам нещата, въпросът е да са ми нужни. Мама ми казва какво ми трябва, а аз си избирам какъв вид да бъдат - например раницата и несесерът“, обясни Боян Мирков.

  • Родителите започват пазаруването по-рано

Търговците отчитат, че родителите все по-рядко оставят подготовката за последния момент.

„Тази година подготовката започна доста по-рано. Започва с преглед на това от какво детето има нужда и вече при нас идват със списък, конкретни желания и бюджет“, коментира управителят на магазин за дрехи, обувки и аксесоари Неделина Балева.

Сред най-търсените стоки са спортните дрехи, обувките, бельото и елементите от училищните униформи - ризи и тениски.

Често родителите избират едноцветни дрехи, върху които допълнително се зашива емблемата на училището. По този начин разходите могат да бъдат по-ниски. Друг вариант е закупуването на готова униформа от специализиран магазин.

  • До 170 евро за два комплекта униформа

Цените на тениските са между 12 и 19 евро, а блузите и суитшъртите с дълъг ръкав струват между 22 и 26 евро.

Панталоните са средно около 25 евро, а полите - около 16 евро. За два комплекта униформа са необходими между 150 и 170 евро.

На фона на повишените разходи Комисията за защита на потребителите извършва проверки в търговските обекти за необосновано увеличение на цените на раници, униформи, ученически пособия и други стоки за училище.

  • За какво да внимаваме при намаленията

Експертите предупреждават родителите да бъдат внимателни с промоциите и намаленията.

„Важно е да изчислим правилно дали е обявен процентът на намалението спрямо старата и новата цена. Ако сме имали възможност да следим цените, трябва да проверим дали стоката наистина е била предлагана поне един месец на старата цена, както изисква законът, за да не става дума за фиктивно намаление“, обясни Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“.

Тя съветва потребителите да сравняват цените при различни търговци и да обръщат внимание на произхода на стоките.

Прекалено ниската цена понякога може да е сигнал и за опасен продукт, съдържащ вредни химични вещества. Особено важно е да има информация за производителя, вносителя или друго лице, което носи отговорност за безопасността на стоката.

  • Учебниците са безплатни, но пособията остават за сметка на родителите

Учебниците до 12 клас са безплатни за учениците, но учебните пособия, които се изискват от учителите, остават за сметка на родителите.

„По-осезаема цена има в учебните консумативи и учебните материали. Като цяло тази година смятам, че родителите са поставени пред по-сериозно финансово натоварване“, посочи Магдалена Миркова.

В книжарниците подготовката за учебната година започва още в началото на лятото. Родителите често пазаруват на етапи, като започват с по-скъпите покупки - най-вече раниците.

„Подготвили сме различни категории раници на различни марки, всички с гаранция от две години. Има по-бюджетни и по-луксозни модели, в зависимост от качествата и характеристиките им“, каза собственикът и управител на книжарница Светлана Тихчева.

Цените на раниците варират от около 40 до 150 евро.

При някои канцеларски материали обаче не се отчита промяна в цените спрямо миналата година.

„Ние нямаме промяна на цената на нито един ученически артикул от миналата година, дори и от по-миналата. Всеки си прави ценова политика - важното е да задържим клиентите, като задържаме и цените“, допълни Тихчева.

  • До 100 евро за покупки в книжарницата

Една тетрадка струва около 20 евроцента, като обичайно са необходими поне десет.

Химикалите са между 50 евроцента за по-обикновените модели и около 1,50 евро за по-висок клас. За скицник и боички родителите трябва да отделят средно около 5 евро.

Така само покупките в книжарницата могат да достигнат до 100 евро.

  • За децата най-важна е срещата със съучениците

За децата обаче финансовите сметки остават на заден план. За Боян най-важното е отново да се срещне със своите съученици след лятната ваканция.

Забавно е, всеки е с приятели. Сега не можем 16 деца да се съберем навън, защото всеки е нанякъде“, каза той.

Традиционният букет за любимия учител добавя още между 10 и 30 евро към разходите за началото на учебната година.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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