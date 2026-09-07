Откриха известен турски актьор мъртъв в дома му

51-годишният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч е намерен мъртъв в дома му в истанбулския район Кягътхане.
Актьорът е живеел в квартал „Нуртепе“. Негови близки го потърсили, след като в продължение на два дни не успели да се свържат с него. Те го открили неподвижен в хола и подали сигнал до полицията и спешната медицинска помощ.
Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.
Serhat Kılıç’ın son görüntüsü ortaya çıktı:— Aziz Akova (@azizakova) September 6, 2026
1 Eylül’de kaydedilen görüntülerde 51 yaşındaki oyuncu evinden çıkıp, asansöre yöneldi.
Bir süre asansörün olduğu noktada duraksayan Kılıç’ın sonra yeniden evine girdiği görüldü.
Kaynak: @yunusemrekavak pic.twitter.com/2O03cUD5UB
- Разследват причините за смъртта
Полицията е започнала разследване, което трябва да установи обстоятелствата около смъртта на актьора. Според турски медии случаят се разглежда като подозрителна смърт, а тялото е изпратено за съдебномедицинска експертиза.
При първоначалния оглед са забелязани синини около очите, както и по ръцете и краката на Кълъч. Не са установени порезни рани, открити сериозни наранявания или очевидни следи от побой.
Турски медии съобщават и за здравословни проблеми, от които актьорът е страдал. Информацията за конкретните му заболявания обаче е предоставена от негови близки и към момента няма официално потвърждение, че те са свързани със смъртта му.
Предстои съдебномедицинската експертиза да даде повече информация за причината за смъртта.
Serhat Kılıç’ın son görüntüsü ortaya çıktı:— Aziz Akova (@azizakova) September 6, 2026
1 Eylül’de kaydedilen görüntülerde 51 yaşındaki oyuncu evinden çıkıp, asansöre yöneldi.
Bir süre asansörün olduğu noktada duraksayan Kılıç’ın sonra yeniden evine girdiği görüldü.
Kaynak: @yunusemrekavak pic.twitter.com/2O03cUD5UB
- Кариера в театъра, киното и телевизията
Серхат Мустафа Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара. Той има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията.
Сред най-познатите му роли е образът на Ергюн Плак в популярния турски сериал „Seksenler“. Актьорът е участвал и в редица други телевизионни продукции, сред които „Teşkilat“.
Evinde ölü bulunmuştu...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 7, 2026
Oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktıhttps://t.co/heTjx6Xtyz
Смъртта на Кълъч предизвика широк отзвук в Турция и сред негови колеги и почитатели.
Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за днес в Истанбул. Погребението ще се състои на 8 септември в родния му град Анкара.