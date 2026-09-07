Свят

Откриха известен турски актьор мъртъв в дома му

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 08:57
Откриха известен турски актьор мъртъв в дома му
Източник: iStock Photos/Getty Images

51-годишният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч е намерен мъртъв в дома му в истанбулския район Кягътхане.

Актьорът е живеел в квартал „Нуртепе“. Негови близки го потърсили, след като в продължение на два дни не успели да се свържат с него. Те го открили неподвижен в хола и подали сигнал до полицията и спешната медицинска помощ.

Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.

  • Разследват причините за смъртта

Полицията е започнала разследване, което трябва да установи обстоятелствата около смъртта на актьора. Според турски медии случаят се разглежда като подозрителна смърт, а тялото е изпратено за съдебномедицинска експертиза.

При първоначалния оглед са забелязани синини около очите, както и по ръцете и краката на Кълъч. Не са установени порезни рани, открити сериозни наранявания или очевидни следи от побой.

Турски медии съобщават и за здравословни проблеми, от които актьорът е страдал. Информацията за конкретните му заболявания обаче е предоставена от негови близки и към момента няма официално потвърждение, че те са свързани със смъртта му.

Предстои съдебномедицинската експертиза да даде повече информация за причината за смъртта.

  • Кариера в театъра, киното и телевизията

Серхат Мустафа Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара. Той има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията.

Сред най-познатите му роли е образът на Ергюн Плак в популярния турски сериал „Seksenler“. Актьорът е участвал и в редица други телевизионни продукции, сред които „Teşkilat“.

Смъртта на Кълъч предизвика широк отзвук в Турция и сред негови колеги и почитатели.

Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за днес в Истанбул. Погребението ще се състои на 8 септември в родния му град Анкара.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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