България

Засилен трафик в последния от трите почивни дни: Над 700 полицейски екипа следят за нарушители

Освен наземните патрули, в контрола ще се включат и дронове

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 07:38
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З асилен трафик се очаква в последния от трите почивни дни. Стотици хиляди хора се прибират към домовете си след кратката почивка, което традиционно води до натоварване на основните пътни артерии в страната.

Над 700 полицейски екипа ще бъдат на терен, за да следят за спазването на правилата и да подпомагат движението при очакваните затруднения. Освен наземните патрули, в контрола ще се включат и дронове.

С помощта на безпилотните летателни апарати ще се следи за опасно и рисково шофиране, включително неправилно изпреварване, навлизане в аварийните ленти и други нарушения, които могат да създадат предпоставки за тежки катастрофи.

Особено внимание ще бъде отделено на автомагистралите и основните пътища, по които се очаква най-голямо натоварване. Пътните полицаи ще следят и за спазването на ограниченията на скоростта, дистанцията между автомобилите и правилата за престрояване.

  • Ограничение за тировете

За да се облекчи трафикът в най-натоварените часове, от 12:00 до 20:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона по автомагистралите в страната.

Забраната важи и за движението на тежкотоварни камиони през Кресненското дефиле – един от традиционно натоварените участъци по направлението към Гърция.

Ограничението има за цел да освободи пътното пространство за леките автомобили и да улесни прибирането на пътуващите в края на почивните дни.

  • Очакват се тапи

Най-сериозно натоварване традиционно се очаква по автомагистралите и основните пътни направления към София и големите градове. При увеличаване на интензивността на движението са възможни временни задръствания и забавяния.

От „Пътна полиция“ призовават шофьорите да не предприемат рискови изпреварвания и да проявяват търпение при образуването на колони. Особено важно е водачите да спазват необходимата дистанция и да не използват аварийните ленти, които трябва да останат свободни за автомобили със специален режим на движение и при необходимост за оказване на помощ.

При пътуване на дълги разстояния се препоръчва водачите да правят почивки и да не сядат зад волана, ако са уморени.

Редактор: Василена Василева
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Засилен трафик в последния от трите почивни дни: Над 700 полицейски екипа следят за нарушители

Засилен трафик в последния от трите почивни дни: Над 700 полицейски екипа следят за нарушители

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