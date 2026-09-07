„Алея на книгата“ отново превзема София: Над 150 издателства и срещи с любими автори

О т днес София отново се превръща в център на книгата и литературата. Започва „Алея на книгата“ - традиционното книжно изложение, което тази година ще продължи до 13 септември на столичния булевард „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК).

В рамките на седем дни читателите ще могат да разгледат десетки шатри, да открият нови и любими заглавия и да се срещнат лично с автори. В изложението участват над 150 издателства, а съпътстващата културна програма включва премиери на книги, литературни разговори, срещи с автограф, събития за деца, поетически четения и различни образователни и творчески инициативи.

Официалното откриване ще се състои от 17:30 ч. в Литературния кът - специално изградената и най-голяма шатра в рамките на културната програма.

Работното време на изложението е от 10:00 до 20:00 ч. от понеделник до събота, а в неделя, 13 септември, до 19:00 ч.

Какво предстои в първия ден

От 12:00 ч. в шатрата на издателство „Вижън букс“ читателите ще могат да се срещнат с Чавдар Атанасов - автор на „Книга за парите за деца и тийнейджъри“. Това е образователно издание, посветено на финансовата грамотност на децата и тийнейджърите. Атанасов е автор и на поредицата „Вицове за деца“.

От 18:00 ч. в Литературния кът е срещата с авторката на исторически романи Галина Златарева. Тя ще представи новата си книга „Борис и неговите синове“ и ще даде автографи на читателите.

По същото време, от 18:00 ч., в шатрата на издателство „Библиотека България“ ще се състои среща с автограф с географа и пътешественик Марина Стоева. Тя ще представи дебютната си книга в художествената литература - сборника „Съдбовен полет и други разкази“.

В програмата за деня са включени още срещи с Анна Палазова, Мариана Пенчева, Петя Кокудева, Мария Касимова-Моасе, Богдана Трифонова и Надежда Трифонова, Живка Иванова и Анна Норт.

Книгите излизат извън книжарниците

„Алея на книгата“ традиционно превръща центъра на София в своеобразно литературно пространство, в което читателите могат не само да купуват книги, но и да общуват директно с техните автори и издатели.

Събитието се организира от Асоциация „Българска книга“ и е сред най-мащабните книжни прояви в страната. И тази година програмата е насочена към различни възрастови групи и интереси - от детска литература и образователни издания до художествена литература, поезия, нехудожествени книги и специализирани заглавия.

Посетителите могат да се включат в различни срещи, премиери и дискусии в Литературния кът, както и да разгледат предложенията на издателствата в шатрите по бул. „Витоша“ и в парка пред НДК.