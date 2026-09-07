Най-странните места в Google Maps, които изглеждат твърде необичайни, за да са истина

С спътниковите изображения можем да видим неща, които са невъзможни за забелязване от земята. Някои локации изглеждат толкова необичайно, че лесно могат да бъдат объркани с нещо от фантастичен филм.

Google Maps е пълен с места, които изглеждат почти сюрреалистично. Ето няколко локации, които според MapOddity могат да изненадат дори опитни изследователи.

Зигзагообразни шарки в пустинята Гоби

Пустинята Гоби в Китай е дом на огромни геометрични структури, които са особено добре видими на сателитните снимки. Необичайните бели линии и зигзагообразни шарки породиха безброй теории - от тайни военни изпитания до конспиративни хипотези за възможни сигнали, предназначени за извънземни цивилизации.

Тайнствените структури в китайската пустиня наистина са свързани с технологии за космическо наблюдение. Все пак би било некоректно определен зигзагообразен десен да се нарича доказана „смислена мишена за шпионски спътници“.

Именно тази граница между мистерията и технологията прави пустинята Гоби едно от най-вълнуващите места за хората, които изследват сателитните изображения на Земята.

Самолетно крило, замръзнало във времето

Източник: iStock/Google Maps

В ледената пустош на остров Елеф Рингнес, част от отдалечената канадска територия Нунавут, се намира изключителна реликва от арктическите изследвания: мястото на катастрофата на Douglas C-47 Skytrain, замръзнало във времето от 1949 г.

На 9 октомври 1949 г. товарен самолет C-47 на Военновъздушните сили на САЩ прави опит да излети от черния път на станцията при неблагоприятни условия. Снеговалежът, мъглата и натрупаният лед по крилата и предното стъкло на кабината принуждават претоварения самолет да извърши аварийно кацане.

По чудо всички 10 души на борда - шестима членове на екипажа от ВВС на САЩ и четирима цивилни пътници - оцеляват. Въпреки че трима членове на екипажа са ранени, всички останали се разминават без наранявания.

Студените и сухи условия, заедно с изолацията, са предпазили самолета от значително разпадане, превръщайки го в зловеща капсула на времето от авиацията на миналия век.

Каменният кръг Адрар Мадет

В средата на обширната пустиня Тенере в Нигер се намира забележителен каменен кръг. Той е с диаметър около 18-20 метра, а около него на значително разстояние са разпръснати по-малки маркери във формата на стрели.

دوائر حجرية ضخمة تنتشر في بادية الأردن، تتسم بدقة هندسية لافتة وشكل دائري متقن يكاد يكون مثالياً، وتمتد بعض هذه الدوائر لمئات الأمتار. يعود بعضها إلى العصر البرونزي، قبل نحو 3500 عام، ولا يزال الغرض الحقيقي من بنائها مجهولاً.



هندسة مدهشة في قلب الصحراء، ولا يُعرف من بناها. pic.twitter.com/uggLLa2Pf9 — عبدالعزيز التميمي |‏ Abdulaziz Altamimi (@tajalmajidTM) August 30, 2026

Погледната отгоре, структурата напомня на гигантски компас, изгубен в един от най-безлюдните региони на Сахара.

В продължение на десетилетия това необичайно място е привличало пътешественици, фотографи и изследователи на пустинята. Отдалеченото му местоположение и геометричната му форма са породили различни теории за неговия произход - от праисторическо ритуално място до навигационен маркер.

Въпреки това няма доказателства, че кръгът е с праисторически произход.

Lagoa Humanóide (Човекоподобното езеро)

🔴 VOCÊ SABIA?

No interior de sp existe uma lagoa em formato de homem com pinto minúsculo chamada Lagoa Humanóide. Empoderamento peniano importa, sim!



Marque seu amigo com pinto minúsculo ✊❤️ pic.twitter.com/cGnI4tykct — Dolangue News (@DolangueNews) January 15, 2024

В пищната провинция близо до Иаканга, в бразилския щат Сао Пауло, се намира необичаен воден басейн, наречен Lagoa Humanóide. Погледнат отгоре, той наподобява гигантска човешка фигура, завършена с глава, торс, ръце и крака. Необичайната му форма се вижда ясно на въздушните снимки и сателитните карти.

Това не е естествено образувание, а изкуствено създадено езеро в частен имот, оформено като човешко тяло.

Lagoa Humanóide си остава географска загадка: изкуственият му произход и необичайната му форма са очевидни, но историята зад създаването му все още е до голяма степен неизвестна.

Връх Такахе: Вулканичната мистерия на Антарктида

В ледената пустош на земята Мери Бърд в Западна Антарктида се издига връх Такахе - един от най-младите и най-вълнуващи вулкани на континента. Почти перфектната му конична форма и огромната му калдера изглеждат поразително на спътниковите и въздушните изображения.

Такахе е щитов вулкан с височина около 3460 метра и диаметър около 30 километра.

Вулканичните отлагания съдържат доказателства за множество изригвания, включително както надземни, така и такива с взаимодействие между магма и лед.

Преди около 8000 години Такахе е претърпял мощно експлозивно изригване, като пепел от събитието е открита в антарктическите ледени ядра на значително разстояние от вулкана.

Гигантските фигури в пустинята Колорадо

В средата на пустинята Колорадо, близо до град Блайт, Калифорния, се намират инталиите от Блайт (Blythe Intaglios) - група от огромни геоглифи, изобразяващи хора и животни. Най-голямата човешка фигура е дълга около 52 метра, а целият ѝ контур може да се види основно отгоре.

Геоглифите са създадени от коренното население на региона, вероятно преди стотици или повече от хиляда години. Очаква се възрастта им да е между 450 и 2000 години. В традициите на народите мохаве и квечан човешките фигури се свързват с Мастамхо - създателя на всички живи същества.

Виждани отгоре, тези древни рисунки в средата на пустинята изглеждат почти нереално, поради което остават една от най-вълнуващите археологически мистерии на Калифорния.

Странни структури в Антарктида

Сред пустите снежни полета на Антарктида, станция „Конен“ се откроява с необичайна гледка: редица от идентични структури, всяка с дължина около 50 метра, прецизно подредени на разстояние от над 1 километър.

Тяхната подреденост в толкова изолирана и екстремна среда повдига въпроси относно тяхното предназначение и функция.

Местоположението и размерът на тези структури подсказват, че те служат за специфични научни или логистични цели.