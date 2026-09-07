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Най-странните места в Google Maps, които изглеждат твърде необичайни, за да са истина

От секретни геометрични шарки в пустинята Гоби до самолет, замръзнал във времето в Арктика: сателитните снимки в Google Maps разкриват невероятни обекти на Земята, които изглеждат като от фантастичен филм

7 септември 2026, 09:46
Най-странните места в Google Maps, които изглеждат твърде необичайни, за да са истина
Източник: iStock/Google Maps

С спътниковите изображения можем да видим неща, които са невъзможни за забелязване от земята. Някои локации изглеждат толкова необичайно, че лесно могат да бъдат объркани с нещо от фантастичен филм.

Google Maps е пълен с места, които изглеждат почти сюрреалистично. Ето няколко локации, които според MapOddity могат да изненадат дори опитни изследователи.

Зигзагообразни шарки в пустинята Гоби

Пустинята Гоби в Китай е дом на огромни геометрични структури, които са особено добре видими на сателитните снимки. Необичайните бели линии и зигзагообразни шарки породиха безброй теории - от тайни военни изпитания до конспиративни хипотези за възможни сигнали, предназначени за извънземни цивилизации.

Тайнствените структури в китайската пустиня наистина са свързани с технологии за космическо наблюдение. Все пак би било некоректно определен зигзагообразен десен да се нарича доказана „смислена мишена за шпионски спътници“.

Именно тази граница между мистерията и технологията прави пустинята Гоби едно от най-вълнуващите места за хората, които изследват сателитните изображения на Земята.

Самолетно крило, замръзнало във времето

Източник: iStock/Google Maps

В ледената пустош на остров Елеф Рингнес, част от отдалечената канадска територия Нунавут, се намира изключителна реликва от арктическите изследвания: мястото на катастрофата на Douglas C-47 Skytrain, замръзнало във времето от 1949 г.

На 9 октомври 1949 г. товарен самолет C-47 на Военновъздушните сили на САЩ прави опит да излети от черния път на станцията при неблагоприятни условия. Снеговалежът, мъглата и натрупаният лед по крилата и предното стъкло на кабината принуждават претоварения самолет да извърши аварийно кацане.

По чудо всички 10 души на борда - шестима членове на екипажа от ВВС на САЩ и четирима цивилни пътници - оцеляват. Въпреки че трима членове на екипажа са ранени, всички останали се разминават без наранявания.

Студените и сухи условия, заедно с изолацията, са предпазили самолета от значително разпадане, превръщайки го в зловеща капсула на времето от авиацията на миналия век.

Каменният кръг Адрар Мадет

В средата на обширната пустиня Тенере в Нигер се намира забележителен каменен кръг. Той е с диаметър около 18-20 метра, а около него на значително разстояние са разпръснати по-малки маркери във формата на стрели.

Погледната отгоре, структурата напомня на гигантски компас, изгубен в един от най-безлюдните региони на Сахара.

В продължение на десетилетия това необичайно място е привличало пътешественици, фотографи и изследователи на пустинята. Отдалеченото му местоположение и геометричната му форма са породили различни теории за неговия произход - от праисторическо ритуално място до навигационен маркер.

Въпреки това няма доказателства, че кръгът е с праисторически произход.

Lagoa Humanóide (Човекоподобното езеро)

В пищната провинция близо до Иаканга, в бразилския щат Сао Пауло, се намира необичаен воден басейн, наречен Lagoa Humanóide. Погледнат отгоре, той наподобява гигантска човешка фигура, завършена с глава, торс, ръце и крака. Необичайната му форма се вижда ясно на въздушните снимки и сателитните карти.

Това не е естествено образувание, а изкуствено създадено езеро в частен имот, оформено като човешко тяло.

Lagoa Humanóide си остава географска загадка: изкуственият му произход и необичайната му форма са очевидни, но историята зад създаването му все още е до голяма степен неизвестна.

Връх Такахе: Вулканичната мистерия на Антарктида

В ледената пустош на земята Мери Бърд в Западна Антарктида се издига връх Такахе - един от най-младите и най-вълнуващи вулкани на континента. Почти перфектната му конична форма и огромната му калдера изглеждат поразително на спътниковите и въздушните изображения.

Такахе е щитов вулкан с височина около 3460 метра и диаметър около 30 километра.

Вулканичните отлагания съдържат доказателства за множество изригвания, включително както надземни, така и такива с взаимодействие между магма и лед.

Преди около 8000 години Такахе е претърпял мощно експлозивно изригване, като пепел от събитието е открита в антарктическите ледени ядра на значително разстояние от вулкана.

Гигантските фигури в пустинята Колорадо

В средата на пустинята Колорадо, близо до град Блайт, Калифорния, се намират инталиите от Блайт (Blythe Intaglios) - група от огромни геоглифи, изобразяващи хора и животни. Най-голямата човешка фигура е дълга около 52 метра, а целият ѝ контур може да се види основно отгоре.

Геоглифите са създадени от коренното население на региона, вероятно преди стотици или повече от хиляда години. Очаква се възрастта им да е между 450 и 2000 години. В традициите на народите мохаве и квечан човешките фигури се свързват с Мастамхо - създателя на всички живи същества.

Виждани отгоре, тези древни рисунки в средата на пустинята изглеждат почти нереално, поради което остават една от най-вълнуващите археологически мистерии на Калифорния.

Странни структури в Антарктида

Сред пустите снежни полета на Антарктида, станция „Конен“ се откроява с необичайна гледка: редица от идентични структури, всяка с дължина около 50 метра, прецизно подредени на разстояние от над 1 километър.

Тяхната подреденост в толкова изолирана и екстремна среда повдига въпроси относно тяхното предназначение и функция.

Местоположението и размерът на тези структури подсказват, че те служат за специфични научни или логистични цели.

Източник: РБК     
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