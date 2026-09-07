От страх от харчене на пари до номофобия: Какво казва науката за 6 от най-странните фобии

С ърцето ви бие учестено, дланите ви се потят, започвате да треперите, вие ви се свят и изпитвате силно желание да избягате от плашещата ситуация. Дори осъзнаването, че страхът ви е ирационален, не винаги помага да го контролирате. Разглеждаме защо възникват фобиите и какво знае науката за тях.

Фобията не е просто силен страх. Тя е интензивна и постоянна тревожност от специфичен обект или ситуация, която представлява малка или никаква опасност. Човек може да осъзнае, че страхът му е преувеличен, но рационалните аргументи не винаги помагат за контролирането му. В научната литература се посочва, че мозъкът възприема опасната ситуация като реална заплаха, причинявайки учестен пулс, изпотяване, треперене, гадене и желание да се избегне дразнителят. Фобиите не се ограничават само до паяци или височини. Страхът може да възникне от гледката на кръв и инжекции, по време на полети, в затворени пространства, около животни и в редица други ситуации.

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Страх от пари

Хрометофобията е силна тревожност, свързана със страха от харчене на пари. Този термин обаче не се използва като отделна официална диагноза в основните класификации на психичните разстройства. Подобен страх може да бъде обвързан с асоциации за дълг, бедност, загуба на контрол или негативни преживявания от миналото. В резултат на това обикновените финансови ситуации започват да се възприемат като заплашителни. Важно е да се прави разлика между хрометофобията и обикновената парична тревожност. Страхът се превръща в проблем, когато човек започне да избягва финансови ангажименти, което пречи на ежедневието му. В такива случаи когнитивно-поведенческата и експозиционната терапия могат да бъдат изключително полезни.

Страх от кръв

Повечето реакции на тревожност са свързани с активиране на симпатиковата нервна система, която помага на тялото бързо да реагира на заплаха. Адреналинът и други хормони на стреса се освобождават, сърдечната честота се увеличава, кръвното налягане се повишава и дишането се ускорява. Тялото превключва в режим „борба или бягство“, мобилизирайки ресурси за действие.

Някои хора с фобия от кръв, инжекции и наранявания обаче могат да изпитат необичайна физиологична реакция: след първоначалното повишаване на пулса и кръвното налягане, те рязко спадат. Експертите отбелязват, че този внезапен спад намалява притока на кръв към мозъка, което може да доведе до световъртеж и загуба на съзнание. Това състояние се нарича вазовагален синкоп.

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Страх от работа

Ергофобията също не е самостоятелна диагноза в официалните класификации. В научните среди терминът се използва за описание на силна тревожност и съпротива срещу извършването на трудова дейност. Важно е тя да не се бърка с обикновен мързел, умора или нежелание за работа. При фобия тревожността е толкова интензивна, че човек започва систематично да избягва работни задачи, интервюта, срещи или дори самата мисъл да отиде на работа.

Когато човек се сблъска със ситуация, свързана с работния процес, мозъкът може погрешно да я възприеме като заплаха. Активира се стресовата система: пулсът се ускорява, мускулите се напрягат, появяват се изпотяване, тремор, гадене и чувство на паника. Ако успеете да избегнете ситуацията, например като отмените интервю или отложите задача, тревожността бързо спада. Мозъкът кодира това облекчение като доказателство, че избягването е успешен механизъм за справяне със заплахата.

Страх от зеленчуци

Лаканофобията понякога се използва за описание на силен страх или отвращение към зеленчуци, макар терминът да няма статут на официална клинична диагноза. Изследванията в тази област се фокусират по-често върху хранителната неофобия, отвращението и сензорната чувствителност. Тази реакция може да бъде свързана не само със страх, но и с прекомерна чувствителност към външни дразнители. Гледката, мирисът, вкусът или текстурата на определени храни могат да причинят толкова неприятни усещания, че човек започва стриктно да ги избягва.

Страх от повръщане

Еметофобията е силен и постоянен страх от повръщане, независимо дали лично, или на околните. Тревожността може да бъде отключена не само от реален епизод, но и от мисли, изображения, разговори по темата или леко чувство на гадене.

Засегнатият човек започва постоянно да се вслушва в тялото си, да търси признаци на неразположение и да оценява околната среда като потенциално опасна. Дори обикновеният стомашен дискомфорт се тълкува като сигнал за предстояща криза. Това засилва тревожността и физическите симптоми, създавайки порочен кръг. Страхът се поддържа чрез избягващо поведение, като човек може да се откаже от пътувания, посещения на ресторанти, опитване на нова храна или използване на обществен транспорт. Според специалистите един от най-ефективните методи за справяне с еметофобията е когнитивно-поведенческата терапия.

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Страх от липсата на телефон

Номофобията е термин за тревожност, която възниква, когато човек няма достъп до мобилния си телефон или не може да поддържа връзка. Терминът е въведен сравнително наскоро, през 2008 г. Номофобията все още не се счита за отделна диагноза в психиатричните класификации, но остава обект на активни изследвания.

Учените обясняват феномена с няколко психологически механизма, като основният е страхът от загуба на достъп до информация и социален контакт. Смартфонът съчетава функциите на средство за комуникация, навигация, източник на новини, работа и развлечение. Ето защо липсата му се възприема като внезапна загуба на контрол върху познатата среда.

Какво е важно да знаем за фобиите?

Сам по себе си един необичаен страх не е непременно знак за психично разстройство. Ключовият въпрос е доколко той ограничава живота ви. Паяци, височини, кръв, дупки, работа или дори собственият телефон, обектите могат да бъдат напълно различни, но принципът винаги е един и същ: мозъкът свързва конкретен стимул със заплаха и задейства паническа реакция.

Фобията не е „глупав страх“ или проява на слаб характер. Ако тя започне да диктува ежедневието ви, не е нужно просто да я търпите, а да потърсите начин да работите с нея и постепенно да си върнете свободата на действие. Добрата новина е, че фобиите са напълно лечими. Един от основните подходи е когнитивно-поведенческата терапия с контролирано и постепенно излагане на плашещия стимул, чрез което мозъкът постепенно се научава да реагира по нов, спокоен начин.