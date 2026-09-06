АзГ печели убедително изборите в Саксония-Анхалт, но абсолютното мнозинство остава под въпрос

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели убедително изборите в Саксония-Анхалт с над 44%, но вероятно остава без абсолютно мнозинство за самостоятелно управление.

ХДС е втори с 18,5%, а резултатът е сериозен удар за канцлера Фридрих Мерц, чието одобрение сред местните избиратели е едва 9%; съставянето на правителство остава неясно.

Рекордната избирателна активност достига 87%, а възходът на АзГ продължава въпреки наблюдението ѝ от службите за сигурност заради потвърдени екстремистки възгледи.

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„Алтернатива за Германия“ (АзГ) се очертава като убедителен победител на днешните регионални избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, но остава неясно дали крайнодясната партия ще успее да си осигури безпрецедентно абсолютно мнозинство за самостоятелно управление, предаде ДПА.

Прогнозните резултати на обществените телевизии А Ер Де и Цет Де Еф дават на АзГ над 44% от гласовете, далеч пред консервативния Християндемократически съюз (ХДС), който получава 18,5%.

Резултатът е сериозен удар за партията на канцлера Фридрих Мерц. Проучванията сред гласоподаватели при излизане от избирателните секции показват, че одобрението за него сред избирателите в Саксония-Анхалт е спаднало до едва 9%, отбелязва ДПА.

Водещият кандидат на АзГ в провинцията Улрих Зигмунд заяви, че партията е „написала история“ в Саксония-Анхалт. Първоначалните прогнози обаче сочат, че тя вероятно ще остане малко под абсолютното мнозинство от местата в регионалния парламент в Магдебург.

АзГ никога досега не е участвала в управляваща коалиция в нито една от 16-те германски провинции, нито на федерално равнище, тъй като основните партии в страната отказват да си сътрудничат с нея – политика, известна като „защитна стена“.

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Под ръководството на харизматичния 35-годишен Зигмунд АзГ се надяваше да заобиколи тази „защитна стена“ в Саксония-Анхалт чрез спечелване на абсолютно мнозинство. Това би позволило на партията да стане първата крайнодясна политическа сила, управлявала германска провинция след Втората световна война.

Въпреки че АзГ се представя по-добре, отколкото в социологическите проучвания преди изборите, подобен сценарий вече изглежда малко вероятен и остава крайно неясно кой ще оглави следващото правителство на Саксония-Анхалт, отбелязва ДПА.

Продължаване на досегашната трипартийна управляваща коалиция начело с премиера Свен Шулце от ХДС е невъзможно, тъй като либералната Свободна демократическа партия (СвДП) остава далеч под необходимата за влизане в парламента 5-процентна бариера.

Според прогнозите три леви и лявоцентристки партии – „Левите“, „Зелените“ и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) – преминават убедително бариерата, като резултатите им се движат между 8% и 9,5%.

Те биха могли потенциално да съставят четирипартийна коалиция с ХДС, но партията на Мерц досега отказва всякакво сътрудничество с „Левите“, наследник на комунистическата партия, управлявала бившата Германска демократична република.

Изненадата на вечерта и потенциалният фактор, който може да се окаже решаващ за съставянето на мнозинство, е популисткият Съюз „Сара Вагенкнехт“, който според последните прогнози получава точно 5%.

Съюзът „Сара Вагенкнехт“ има сходни позиции с АзГ по някои въпроси, сред които миграцията и противопоставянето на германската помощ за Украйна, а основателката му Сара Вагенкнехт заяви, че „защитната стена“ срещу АзГ се е „провалила“.

Не е ясно обаче дали двете политически сили биха могли да постигнат споразумение за коалиция, тъй като Съюзът „Сара Вагенкнехт“ по-рано заяви, че би предпочел начело на провинциалното правителство да застане независим премиер.

Избирателната активност достигна рекордно равнище от 87%, съобщи А Ер Де, което показва колко голям интерес е предизвикал днешният вот, отбеляза ДПА.

Макар сценарият, възприеман от противниците на АзГ като най-неблагоприятен – абсолютно мнозинство за партията – да изглежда, че няма да се осъществи, резултатът е сериозен удар за Мерц, който навремето стана известен с обещанието си да намали наполовина популярността на крайнодясната партия, допълни агенцията.

След като зае второ място на федералните избори миналата година, АзГ вече води в националните социологически проучвания. Следващите избори за Бундестаг трябва да се произведат най-късно през 2029 г.

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Възходът на АзГ продължава въпреки факта, че провинциалната ѝ организация в Саксония-Анхалт е под наблюдение на службите за сигурност заради определяните като „потвърдени“ екстремистки възгледи.

Предизборната програма на партията включва създаване на специална работна група за ускоряване на депортациите, възстановяване на ученическия обмен с Русия, създаване на отделни класове за децата на кандидати за убежище и забрана на знамената с цветовете на дъгата в училищата.

Мерц вече е под силен натиск, докато правителството му изпитва трудности с прилагането на пакет от икономически и социални реформи. Нарастващата инфлация и продължаващите смущения в търговията, свързани с войната в Иран, допълнително усложняват задачата, а лидерските качества на канцлера са поставяни под въпрос, отбелязва ДПА.

След като одобрението за Мерц на национално равнище спадна до исторически минимум от 13% през юли, той почти отсъстваше от предизборната кампания в Саксония-Анхалт и направи първата си поява там едва в понеделник, броени дни преди гласуването.

Проучване на „ЮГав“ (YouGov) от миналата седмица показа, че повече от половината анкетирани смятат, че Мерц ще бъде сменен преди следващите федерални избори.