От ДПС подали сигнал в САЩ срещу Иван Демерджиев

Д епутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до Службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ (OFAC) срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Това обявиха във Фейсбук от пресцентъра на партията.

ДПС сигнализира Интерпол, прокуратурата и Европол за Демерджиев

"Днес, съвместно с колегата от ПГ на ДПС-Калин Стоянов подадохме официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който в момента заема поста, въпреки че е с повдигнато обвинение за извършено длъжностно престъпление по смисъла на НК", написа Станислав Атанасов.

"В сигнала излагаме информация, относно поредица от негови действия, които пораждат основателни съмнения за използване на предоставените му властнически правомощия по начин, несъвместим с принципите на законност, безпристрастност и отчетност при упражняването на публичната власт. Считаме, че действията на Демерджиев очертават последователен модел на поведение, характеризиращ се с използване на административни и регулаторни механизми за постигане на лични и политически цели, а не за защита на легитимен обществен интерес", допълни Атанасов.