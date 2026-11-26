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Еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите се въвежда за определени сектори, включително банковия.

Ваучерите за храна ще могат да достигат 200 евро месечно, като сумата над 102 евро ще се облага със 7%.

Данъкът „уикенд“ за личното ползване на фирмени активи се увеличава от 3 на 7%.

Предвиждат се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене и по-висок праг за регистрация по ДДС.

Данъчните облекчения за родители и за работещите хора с увреждания също са част от приетия пакет.

Промените предвиждат и увеличаване на някои административни глоби.

​Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Народното събрание прие окончателно пакета от данъчни промени, предложени от правителството. Това стана само ден след като Европейската централна банка (ЕЦБ) изрази негативно становище за предвидения еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на банките.

Сред ключовите предложения е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите в определени сектори. Пакетът включва още промени в облагането на ваучерите за храна и личното ползване на фирмени активи, както и мерки, свързани с имотите и автомобилите.

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Данъчните облекчения за родители и хора с увреждания

Данъчните облекчения за родители и за работещите хора с увреждания бяха сред предложенията, по които депутатите изразиха най-голямо съгласие. И от опозицията посочиха, че промените са стъпка в правилната посока, макар да има забележки по отделни текстове.

„Вярвам, че всички ще го подкрепим този текст, защото подкрепяме работещите хора с увреждания, които така или иначе имат достатъчно пречки пред тях. Не говорим за привилегия“, коментира депутатът Иван Янев от „Прогресивна България“, цитиран от NOVA.

Айтен Сабри представи предложение, свързано с улесняване на достъпа на родителите до данъчните облекчения за деца.

„Другото ни предложение е свързано с улесняване на достъпа на родителите до данъчните облекчения за деца, защото понякога не си събираме касовите бележки, квитанции, фактури. Нашата идея беше те да намерят своето приложение в данъчната декларация, която се подава към работодателя или към НАП“, заяви тя.

Анна Бодакова от „Демократична България“ представи предложение за по-високи данъчни облекчения за многодетните семейства.

„Ние предлагаме семействата с 3 и повече деца да могат да спестят до 2000 евро годишно от данъка върху собствените им доходи, а тези с 4 или повече деца - до 2500 евро“, каза тя.

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Спор за увеличението на глобите

Наред с данъчните облекчения пакетът предвижда промени и в административните санкции. Увеличаването на глобите предизвика спор между управляващите и опозицията.

Според Мартин Димитров, ако размерът на глобите се увеличава, а не просто се превалутира от левове в евро, това трябва да бъде обосновано.

„Ако има увеличаване на глобите, а не превалутиране, трябваше да има индивидуално аргументиране, посочване на практики и резултати. Вие оставихте Министерството на финансите, въпреки нашите аргументи, просто да повиши глобите без нито един аргумент“, коментира той.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ също критикува промените и даде пример с превалутирането на санкциите.

„Току-що дадохте ужасен пример на целия бизнес и на всички хора в страната, като сменихте 500 лева на 500 евро и 1000 лева на 1000 евро. И когато започнете да обяснявате защо е висока инфлацията, си спомнете този момент с този пример“, каза Василев.

Георги Георгиев от „Възраждане“ също отправи критики към увеличаването на санкциите.

„Виждам, че по никакъв начин вас не ви свени, както да увеличавате в бюджетите максимално и минимално осигурителния доход по професии, така не се притеснявате да увеличавате глобите към българските граждани“, заяви той.

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„Не смятам, че за някакви дребни нарушения трябва да се стига до съдебни дела“, каза депутатът.

От „Прогресивна България“ защитиха промените с аргумента, че размерът на някои санкции не е актуализиран от години.

„Нямаме минимален праг, имаме само максимален праг. Какво правим и всъщност трябва да разграничаваме ясно данъци и административно наказание чрез глоба или имуществена санкция за неподадена годишна декларация. В момента санкцията е до 500 лева. Нямаме минимален размер, не е променена повече от 20 години, откакто всъщност е създаден този закон“, каза Милен Трифонов.

В крайна сметка парламентът прие окончателно данъчните промени, включително текстовете за данъчните облекчения и административните глоби.