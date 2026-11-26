69-годишна жена е пострадала при нападение от питбул в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 25 ноември около 15:15 ч. в двора на имот, обитаван от жената и нейния 42-годишен роднина.

Пострадалата е настанена за лечение в болница.

Собственикът на кучето е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс.

​Куче нахапа до смърт стопанина си в Стара Загора

69-годишна жена е била нахапана от питбул в Стара Загора. Тя е настанена за лечение в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Информацията предаде кореспондентът на БТА Павлина Дудева.

Инцидентът е станал в сряда следобед, 25 ноември, около 15:15 ч. Сигналът за нападението е подаден във Второ районно управление в Стара Загора.

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При извършения оглед на място полицейските служители установили, че кучето се е намирало в двора на имот, обитаван от пострадалата и нейния 42-годишен роднина. Животното е негова собственост.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс за неполагане на достатъчно грижи за гръбначно животно, намиращо се под надзора на собственика, вследствие на което то е причинило средна или тежка телесна повреда на човек.

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Каква е отговорността на собствениците на кучета?

Според Закона за защита на животните собствениците са длъжни да предприемат мерки, така че домашните им любимци да не напускат сами мястото, където се отглеждат, и да не създават опасност за хора и други животни.

Законът задължава стопаните да предотвратяват проявите на необоснована агресия от страна на кучетата си, включително в ситуации, които могат да застрашат живота и здравето на хора или други животни.

При причиняване на средна или тежка телесна повреда в резултат на неполагане на достатъчно грижи може да бъде потърсена и наказателна отговорност по чл. 325в от Наказателния кодекс. Освен наказателната отговорност собственикът може да дължи и обезщетение за причинените вреди.

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Други случаи на нападения от кучета

Нападенията от кучета в България не са изолирани случаи. През август тази година питбул нападна два пъти собственичката си в Раднево. 51-годишната жена беше настанена в болница, а след повторното нападение полицейски служител застреля животното, тъй като не успял да спре атаката с тейзър.

През март 2026 г. 78-годишна жена беше нахапана от две ловни кучета във вилна зона в Момчилград. Пострадалата беше приета в болница, а собственикът на животните беше задържан за срок до 24 часа.

Случаите отново поставят въпроса за контрола върху домашните кучета и отговорността на техните стопани за безопасността на хората.