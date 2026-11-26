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„Демократична България“ предлага държавата да инвестира по 1000 евро за всяко новородено българско дете в негова лична инвестиционна сметка. Идеята е средствата да се инвестират на международните капиталови пазари и да се натрупват в продължение на 60 години.

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Това обяви депутатът Йордан Иванов при представянето на законопроекта.

Източник: БТА

Според разчетите на формацията първоначалната инвестиция от 1000 евро може да нарасне до над 300 000 евро за период от 60 години, без да се включват допълнителни вноски от родители, роднини или работодатели.

Иванов посочи, че предложението ще струва на държавния бюджет малко над 50 млн. евро годишно, което според него представлява около 0,09% от публичните разходи.

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Как ще работи инвестиционната сметка?

Според предложението на „Демократична България“ всяко новородено дете ще получава индивидуална инвестиционна сметка, в която държавата ще внася еднократно 1000 евро.

Средствата ще бъдат инвестирани в борсово търгувани индексни фондове на развити капиталови пазари, обясни депутатът Владислав Панев.

Управлението на инвестициите ще бъде възложено на управителен съвет с представители на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор. Той ще може да избере и външен фонд мениджър, включително сред големите управляващи дружества в Европейския съюз.

По думите на вносителите средствата ще бъдат лични, неприкосновени и наследяеми. Родителите, близките и работодателите ще имат възможност да правят допълнителни вноски.

Предвижда се държавата да създаде и мобилно приложение, чрез което родителите да следят състоянието и развитието на инвестиционната сметка на детето.

Основното правило в законопроекта е парите да могат да бъдат използвани след навършване на 60-годишна възраст. Предвиждат се и изключения, при които титулярът ще може да получи достъп до средствата по-рано при настъпване на непредвидени обстоятелства.

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Каква е целта на предложението?

Йордан Иванов обясни, че идеята е свързана както с бъдещите предизвикателства пред пенсионната система, така и с осигуряването на допълнителен финансов ресурс за хората в по-късна възраст.

„Доходността за 60 години, каквото и да се случва със световните пазари, ще бъде гарантирана. Това са средства, които на първо място ще отговорят на предизвикателствата на българската пенсионна система, които предстоят в идните десетилетия. На второ място, това са средства за най-трудния период в живота на един човек, а именно този след 60 години“, заяви депутатът.

Иванов посочи още, че в българските банки има спестявания в размер на над 50 млрд. евро. Същевременно според него България е сред държавите с най-ниска инвестиционна култура и най-ниска култура на животозастраховане в Европа.

Източник: БТА

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По думите му въвеждането на подобен механизъм би насърчило инвестиционната и спестовната култура на българските граждани.

От „Демократична България“ заявиха, че ще търсят подкрепа за законопроекта от всички политически сили в парламента.

Иванов посочи, че подобни модели съществуват в САЩ, Германия, Гърция и Израел.

За да представят по-достъпно механизма, депутатите са разработили и интернет страница, създадена от Божидар Божанов, която онагледява как би се развивала инвестицията през годините.