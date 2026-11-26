Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, заподозряна в измами с европейски средства.

Осемте са задържани за срок до 72 часа от Европейската прокуратура.

Разследването обхваща периода от 2021 г. досега, а предполагаемите щети за бюджета на ЕС надхвърлят 70 млн. евро.

При обиските са иззети 135 000 евро, 9000 щатски долара, златни монети, документи и електронни устройства.

Очаква се Софийският градски съд да разгледа мерките им за неотклонение.

Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения и задържани за срок до 72 часа по разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама с европейски средства.

Арестуваха петима общински съветници и трима представители на частни компании в Хасково

Те са заподозрени в участие в престъпна организация, създадена с цел злоупотреби със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково.

При специализираната акция са извършени претърсвания в сградата на общината, жилищата на заподозрените и помещения на свързани с тях фирми. Иззети са златни монети, 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой, както и документи, мобилни телефони и компютри, съобщи БНТ.

Разследването обхваща периода от 2021 г. до момента. Според събраните до този етап доказателства предполагаемите действия на обвиняемите може да са причинили щети на европейския бюджет в размер на над 70 млн. евро.

Проверяват се процедури по няколко проекта, по които община Хасково е бенефициент. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Кои са обвиняемите?

С обвинения са Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Цвети Лалов, Делян Делчев, Петър Николов, Тенчо Лилянов, Величко Минев и Делчо Пехливанов.

Вчера седем от проверяваните са били отведени в София. Осмият, Величко Минев, е бил приет в болница в Хасково.

Очаква се днес Софийският градски съд да разгледа мерките им за неотклонение. По информация на адвокат на задържаните заседанието трябва да се проведе в късния следобед.

Разследването на Европейската прокуратура продължава.