Двадесет и един души са задържани в Белгия, Германия и Естония при международната операция „Pecunia“. Европейската прокуратура в Мюнхен разследва група, заподозряна, че е предлагала услуги за пране на пари чрез фиктивни фактури и нелегална банкова мрежа.

„Предполага се, че по този начин са изпрани най-малко 120 млн. евро“, посочва прокуратурата в официалното съобщение за акцията.

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На 25 ноември над 3000 полицаи, данъчни и митнически служители извършват повече от 300 претърсвания и изземвания. Освен в трите държави, в които има задържани, действия по разследването има във Франция, Италия, Хърватия, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния и Словакия. Иззети са пари в брой, луксозни автомобили, часовници, бижута, документи и електронни носители.

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Фактури за услуги, които никой не е извършил

Според разследващите групата е контролирала най-малко 22 фиктивни дружества в Германия. Те са издавали фактури с начислен ДДС за услуги, които никога не са били извършвани. Други фирми и физически лица са заподозрени, че са използвали фактурите, за да приспадат неправомерно ДДС. Дружествата, издавали документите, не са декларирали приходите и получения ДДС. Предполагаемата данъчна щета за Германия е най-малко 18,9 млн. евро.

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Разследващите подозират, че парите, преведени на фиктивните дружества, са теглени в брой, а част от тях са връщани на купувачите на фактурите. В поне един случай с тези средства са плащани възнаграждения в охранителния сектор, без работниците да са надлежно регистрирани за социално осигуряване. Щетата за германската осигурителна система се оценява отделно на около 6 млн. евро според съвместното съобщение на Европейската прокуратура и митницата в Ерфурт.

Заподозрените се смятат за невинни до доказване на вината им пред компетентния германски съд.