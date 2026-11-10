Бюджетната комисия одобри новия данък от 33% върху свръхпечалбите на банките и бизнеса

Бюджетната комисия в Народното събрание одобри на първо четене въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на банките, въпреки че Европейската централна банка (ЕЦБ) все още не е представила становището си по предложението.

Правителството очаква да събере 800 млн. евро от еднократния данък през 2027 г., съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Тя потвърди, че становището на ЕЦБ относно облагането на банковия сектор все още не е получено.

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Освен банките мярката обхваща застрахователни компании, телекомуникационни дружества, фирми за бързи кредити, обменни бюра и търговци на хранителни стоки с оборот над 5 млн. евро.

Депутати оспориха новия данък

Срещу предложението се обявиха представители на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

„Това, което предлагате, е един авариен еднократен акт“, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ постави под съмнение възможността едновременно да се съберат очакваните приходи от данъка и да се стимулират допълнителни инвестиции.

„Като им сложите наказателен данък догодина и им кажете: „Вие платете 800 милиона данък и освен това направете за 3 милиарда евро допълнителни инвестиции, повече от което сте направили 2026 година“, малко се съмнявам, че това ще се случи“, предупреди той.

Владислав Панев от „Демократична България“ също разкритикува мярката, като я определи като пример за лява данъчна политика.

Дянков: Банките спечелиха от лихвите, а не от риск – данък върху свръхпечалбата носи над 1 млрд. евро

Сред възраженията по време на заседанието беше поставен и въпросът защо енергийният сектор остава извън обхвата на новото облагане. Бяха изразени и опасения за негативния сигнал, който подобен данък изпраща към чуждестранните инвеститори и големите работодатели в България.

Застрахователите: Нямаме свръхпечалби

Против облагането се обявиха и представители на застрахователния сектор.

Нина Колчакова от Асоциацията на застрахователите предупреди, че въвеждането на допълнителния данък може да има неблагоприятни последици за компаниите.

„Ясно е, че застрахователите нямат свръхпечалба. Колкото повече са природните бедствия, повечето компании са на загуба всяка следваща година“, заяви тя.

Според Колчакова предложението създава и погрешно обществено впечатление, че застрахователите реализират извънредни печалби за сметка на потребителите.

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Управляващите защитиха предложението

Константин Проданов от „Прогресивна България“ защити въвеждането на данъка с необходимостта от допълнителни бюджетни приходи.

По думите му целта не е да бъдат наказвани определени сектори или да се нарушава конкурентоспособността на икономиката.

„Идеята не е да се наказват тези сектори, не е да се воюва с тях“, заяви Проданов.

Банките скочиха срещу свръхоблагането: Мярката застрашава кредитирането

Той обясни, че при сегашните фискални затруднения държавата се опитва да насочи допълнителната тежест към сектори, при които се очаква тя да има по-ограничено отражение върху общата конкурентоспособност на икономиката.

Предстои законопроектът да бъде гласуван на първо четене в пленарната зала, а след това да премине през второ четене в комисията и окончателно гласуване от Народното събрание.