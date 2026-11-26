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С офия зае трето място в класацията за най-добрите коледни базари в Европа за сезон 2026/2027 г. Българската столица получи 223 100 гласа в онлайн вота на туристическата платформа European Best Destinations. Първа е румънската Крайова с 542 821 гласа, втора е Рига с 223 710, а четвърта е Лисабон с 222 447.

Резултатите бяха обявени на 25 ноември. За осем дни организаторите отчетоха рекордните 1 897 783 гласа от 176 държави. Всеки участник можеше да гласува по веднъж на ден. От 27 дестинации в надпреварата 20 влязоха в окончателната класация.

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Кои места в София открояват организаторите

В представянето на София платформата откроява Немския коледен базар в Градската градина, Sofia Christmas Fest пред НДК, арт базара на площад „Славейков“ и ледения парк в Княжеската градина. Сред препоръките към туристите са разходка край храм-паметника „Св. Александър Невски“ и посещение на българска механа за греяна ракия и кавърма.

Това е второ отличие за София от European Best Destinations за по-малко от два месеца. През октомври платформата постави града на първо място в класацията си за кратки градски пътувания в Европа през 2027 г. По данни на Столичната община от януари до септември 2026 г. София е посрещнала над 1 051 000 туристи.

Източник: БГНЕС

Цените и проверките по базарите

Още преди обявяването на класацията солена мекица с добавки за 10 евро на базара пред НДК предизвика спор в социалните мрежи. Както Vesti.bg вече съобщи, с горещ шоколад поръчката излиза между 15,50 и 16 евро.

Какво се предлага на базара и на какви цени

Припомняме и за нарушения на всичките осем щанда, проверени от НАП на три коледни базара в София, сред които тези пред НДК и в Градската градина. Впоследствие приходната агенция отчете 16 нарушения при проверки на 20 обекта на четири базара. Най-често става дума за неиздаване на касова бележка.

В коментар за мекицата за 10 евро заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков посочи пред БНТ, че по информация на агенцията наемът на една къщичка на коледния базар в София е около 20 000 евро за целия период от около месец. Според него наемът може да е повлиял на цената, която търговецът е определил.

Днес организаторът на коледния базар пред НДК Алексий Калев оспори посочената от Марков сума от 20 000 евро. По думите му средният дневен наем е между 100 и 200 евро и зависи от размера на обекта и от това какво се продава. Като пример той сравни къщичка за ръчно изработени коледни украшения с голяма скара, която заема място колкото почти три къщички.

„Най-скъпите наеми са различни, но средно говорим за суми между 4000 и 8000 евро за целия период“, заяви Калев пред БНТ.

Организаторът уточни, че за всяка къщичка се плаща и такса за право на търговия, която постъпва в район „Триадица“. По думите му общината оказва логистична подкрепа за провеждането на базара. Калев посочи къде постъпват таксите за търговия, а за приходите от самите наеми не даде информация.

Какво според Калев влияе върху цените

Калев свърза цените на храната с разходите за продукти и труд. Той се позова на сравнения в големите хранителни вериги, според които някои стоки у нас са по-скъпи от същите стоки в Германия. „В крайна сметка трудът в България също трябва да бъде достойно заплатен“, каза организаторът.

Той посочи и цената на ледената пързалка пред НДК. „Миналата година пързалката струваше 25 лева, а тази година е 12 евро.“ По думите му едно евро от всеки билет е предназначено за благотворителна инициатива за деца в партньорство с фондация „ДНК“.

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Докога работят базарите и какво предстои

Петото издание на Sofia Christmas Fest отвори на 20 ноември и продължава до 28 декември. Коледното градче пред НДК работи всеки ден от 11:00 до 22:00 ч., а ледената пързалка е отворена до 23:00 ч. Сесиите започват на кръгъл час и продължават 45 минути. До 27 декември украсеният ретро автобус „Икарус“ предлага разходки из София всеки петък, събота и неделя.

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Немският коледен базар в Градската градина продължава до 21 декември, а парк „Гео Милев“ е домакин на „Коледна Слатина“ до 20 декември. На 1 декември ще светне голямата елха пред „Св. Александър Невски“, а от 2 декември до 3 януари на площада ще има коледно влакче. Базарите, концертите и детските събития са събрани в онлайн пътеводителя на Столичната община с интерактивна карта.