Ваучери, акцизи, ДДС: Бюджетната комисия обсъжда промените в данъчното законодателство

П ромените в данъчните закони влизат днес за обсъждане в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Предложенията за нови нaлoзи и акцизи бяха одобрени миналата седмица от Министерския съвет и са част от пакета с мерки към бюджетната рамка за 2027 г.
Данъчните оценки на имотите скачат с 30%, акциз до 6000 евро за мощните коли: Какво още променя кабинетът в данъците
Сред основните предложения е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата в размер на 33%. Той ще се начислява само върху частта от печалбата, която надвишава определеното нормално равнище. Мярката ще обхване банки, дружества за бързи кредити, както и големи компании в секторите на застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи за тази година надхвърлят 5 млн. евро.
Предвижда се и промяна при ваучерите за храна. Размерът им може да достигне 200 евро, като сумата над 102 евро ще се облага със 7% данък.
Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.
В пакета е включен и нов акциз за автомобилите с мощност над 340 конски сили. Предвидената ставка започва от 500 евро, а за колите с мощност над 670 конски сили може да достигне 6000 евро.
Данъчните оценки на недвижимите имоти също ще бъдат актуализирани поетапно през следващите три години.
По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.
Предвижда се и данъчно облекчение в размер на 2000 евро за дете, което участва в извънкласни обучения и спортни дейности.
Друга промяна засяга прага за задължителна регистрация по ДДС. Той ще бъде повишаван поетапно, което според предложените мерки трябва да облекчи административната и финансовата тежест за малките предприятия.