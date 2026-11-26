Т рима мъже са задържани след агресивни действия срещу полицейски служители в столичния квартал „Факултета“. При инцидента, станал на 24 ноември, е пострадал един униформен. Двама от задържаните, на 25 и 26 години, са привлечени към наказателна отговорност за причиняване на лека телесна повреда.

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Случаят е от около 19:00 ч., когато служители на Трето районно управление в София извършили проверка на адрес в квартала. Те получили информация, че в къща се намира 38-годишен мъж, издирван във връзка с влязла в сила присъда.

При установяването и задържането му мъжът оказал силна съпротива, което наложило използването на електрошоково устройство тип тейзър.

Междувременно на място се събрала група от около 30 роднини и съседи, които нападнали полицейските служители с камъни и други подръчни средства.

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В помощ на униформените пристигнали служители на отдел „Специализирани полицейски сили“ към СДВР. След намесата им ситуацията била овладяна.

Един полицейски служител получил леки наранявания. След преглед в лечебно заведение той бил освободен.

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По данни на Софийската районна прокуратура събраните доказателства сочат, че двамата младежи са хвърляли камъни по един от полицейските служители.

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Те са привлечени като обвиняеми за причиняване на лека телесна повреда на полицай при изпълнение на служебните му задължения. Законът предвижда наказание лишаване от свобода до три години.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение за двамата обвиняеми - „задържане под стража“.