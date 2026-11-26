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Николай Чалъков, сочен за ръководител на групата, обжалва задържането си под стража.

Съдът разгледа жалбата му днес.

При специализирана операция на полицията и ДАНС са извършени претърсвания в Пловдив и Раковски.

Общо 11 души са получили обвинения, четирима от тях са непълнолетни.

Единствено соченият за ръководител на организацията остана в ареста.

​Гледат мярката за неотклонение на лидера на "Ку-клукс-клан"

Апелативният съд остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, сочен от прокуратурата за ръководител на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан“ - Дивизия Пловдив.

Делото по жалбата му срещу наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ беше разгледано при закрити врати по настояване на прокуратурата.

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Източник: БТА

Според прокурора от Апелативната прокуратура Иван Перпелов искането за закрито заседание е свързано със защитата на нравствеността и с необходимостта да не се допуска въздействие върху непълнолетни.

Защитникът на Чалъков, адвокат Ясенка Шигърминова, заяви, че такова въздействие не е имало.

Тя оспори и твърденията за конспиративна дейност на групата.

„Засега няма никакви доказателства за конспиративност, два пъти съм чела делото. Момчетата са се събирали на публични места да ядат и пият. Каква конспирация може да има на публични места“, заяви адвокатът, цитиран от БНР.

Източник: БТА

В какво е обвинен Николай Чалъков?

Чалъков е обвинен за ръководство и участие в неонацистка група, за която прокуратурата твърди, че е създадена с цел подбуждане и проповядване на омраза, насилие и расизъм.

Предвиденото в закона наказание за престъплението е от една до шест години лишаване от свобода.

По случая са повдигнати обвинения и на още 10 души. Те са освободени с парични гаранции или под надзора на Детска педагогическа стая, тъй като четирима от тях са непълнолетни.

Разследването продължава.