- Николай Чалъков, сочен за ръководител на групата, обжалва задържането си под стража.
- Съдът разгледа жалбата му днес.
- При специализирана операция на полицията и ДАНС са извършени претърсвания в Пловдив и Раковски.
- Общо 11 души са получили обвинения, четирима от тях са непълнолетни.
- Единствено соченият за ръководител на организацията остана в ареста.
Гледат мярката за неотклонение на лидера на "Ку-клукс-клан"
Апелативният съд остави в ареста 32-годишния Николай Чалъков, сочен от прокуратурата за ръководител на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан“ - Дивизия Пловдив.
Делото по жалбата му срещу наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ беше разгледано при закрити врати по настояване на прокуратурата.
Разбиха „Ку-клукс-клан“ в Пловдив, арести и на деца
Според прокурора от Апелативната прокуратура Иван Перпелов искането за закрито заседание е свързано със защитата на нравствеността и с необходимостта да не се допуска въздействие върху непълнолетни.
Защитникът на Чалъков, адвокат Ясенка Шигърминова, заяви, че такова въздействие не е имало.
Тя оспори и твърденията за конспиративна дейност на групата.
„Засега няма никакви доказателства за конспиративност, два пъти съм чела делото. Момчетата са се събирали на публични места да ядат и пият. Каква конспирация може да има на публични места“, заяви адвокатът, цитиран от БНР.
- В какво е обвинен Николай Чалъков?
Чалъков е обвинен за ръководство и участие в неонацистка група, за която прокуратурата твърди, че е създадена с цел подбуждане и проповядване на омраза, насилие и расизъм.
Предвиденото в закона наказание за престъплението е от една до шест години лишаване от свобода.
По случая са повдигнати обвинения и на още 10 души. Те са освободени с парични гаранции или под надзора на Детска педагогическа стая, тъй като четирима от тях са непълнолетни.
Разследването продължава.