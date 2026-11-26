М айли Сайръс организира много специално тържество през уикенда в САЩ. В събота поп звездата се омъжи за музиканта Макс Морандо на интимна церемония в Палм Спрингс, Калифорния, съобщи Page Six.

Певицата изглеждаше изключително елегантна в копринена булчинска рокля на Saint Laurent, но за изискания си, естествен грим се довери на изненадващо достъпни продукти - включително червило за по-малко от 10 долара.

„Всеки елемент беше премерен така, че да подчертае естествената ѝ красота, без да отнема от онова, което я прави уникална. В крайна сметка исках тя да се чувства красива, уверена и напълно себе си в най-важния ден от живота си“, сподели гримьорката ѝ Джанис Дауд ексклузивно пред Page Six Style.

All the details of Miley Cyrus’ ‘intentional’ wedding makeup, from $9 lipstick to glowy foundation https://t.co/8o2Vw1sZfw https://t.co/gb6H9PkbOr — Page Six (@PageSix) November 25, 2026

Тайната на естествената сватбена визия

За устните на булката гримьорката е използвала хидратиращото червило, което струва около 10 долара и осигурява до осем часа хидратация. Това не е първият важен повод, за който Сайръс избира този продукт - като посланик на марката тя заложи на него и за премиерата по случай 20-ата годишнина на „Хана Монтана“, както и при откриването на своята звезда на Алеята на славата по-рано тази година.

За сватбения ден червилото е било комбинирано с молив за устни от същата серия за мек, естествен контур.

Оказва се, че и останалата част от булчинския грим на певицата е изцяло от достъпния сегмент: